Los móviles antiguos vuelven a estar de moda: los modelos con los que puedes ganar dinero

El móvil ya tiene tantos años como tú: ¿reemplazarán las apps definitivamente a la telefonía?

Todo el mundo tiene acumulando polvo en sus cajones objetos que podrían valer bastante más de lo que creías. Nos referimos a los teléfonos móviles antiguos, aparatos que se consideraron chatarra tecnológica en el mismo instante en que llegó su sustituto, que han pasado a cotizarse casi como piezas de colección. No es simple nostalgia, sino un mercado en ebullición que combina la escasez física de los modelos más raros con una demanda creciente de tecnología retro, y donde hay terminales que alcanzan precios que superan los 30.000 euros.

La moda del dumb phone trae de vuelta al pasado

Parte de la culpa la tiene el movimiento dumb phone. El estudio Generación SPCial sobre hábitos de desconexión digital de los jóvenes revela que el 75,5% se ha propuesto utilizar el móvil durante menos tiempo y que el 56,5% se ha planteado someterse a una desintoxicación digital. Sin embargo, el dato que más llama la atención es que existe un 12,2% de los usuarios que ha cambiado directamente su móvil por un teléfono tonto.

Esta tendencia, lejos de ser marginal, también esta seguida por nombres conocidos. Woody Harrelson confesó que superaba su límite de tiempo de pantalla antes de las 9:30 de la mañana solo respondiendo mensajes. Por eso optó por reducir su uso del smartphone. Otros como Ed Sheeran o Tom Cruise han recurrido al uso alternativo de otros dispositivos para mantenerse comunicados sin abusar de las pantallas.

Ese retorno voluntario a la telefonía básica tiene como efecto secundario una revaloración del objeto físico. Así, un teléfono antiguo ya no es solo un aparato desactualizado, sino un artefacto que condensa una época, y eso tiene precio. Aunque existen nuevos modelos que siguen esta tendencia, la otra alternativa es tirar de viejos modelos de telefonía para 'desconectar' mientras seguimos estando conectados.

Por qué algunos modelos disparan su precio

No todos los teléfonos viejos acumulan valor. Hay una serie de factores que resultan determinantes, como la rareza del modelo, el estado de conservación, el embalaje y accesorios originales, el valor histórico y sentimental, y la demanda de coleccionistas. Los móviles de edición limitada, los prototipos y los dispositivos que revolucionaron la tecnología suelen ser los más seguros a largo plazo.

Un móvil en estado "nuevo", precintado, sin signos de uso y totalmente funcional puede multiplicar su precio respecto a un modelo con arañazos, desgaste o fallos en el funcionamiento. Así, el estado del teléfono es un factor clave para determinar su valor: los dispositivos que aún funcionan, conservan su cargador original y están en buenas condiciones estéticas pueden alcanzar precios más altos. Por ello, antes de vender un modelo antiguo, es clave verificar su estado y buscar referencias sobre su cotización actual.

Un caso singular ilustra bien esta lógica. El Nokia 7700, anunciado en 2003 y cancelado en 2004, fue uno de esos dispositivos que, a pesar de tener un diseño vanguardista, nunca llegó a ver la luz del día en el mercado. Solo existieron unas 20 unidades, lo que lo convierte en una pieza extremadamente rara. Esa escasez irreproducible es precisamente lo que lo hace tan valioso y puede venderse entre 1.100 y 2.500 euros

Incluso el vínculo con la cultura pop eleva su precio. El Nokia 8110, conocido popularmente como el "teléfono de Neo" por su aparición en la famosa película The Matrix, es muy apreciado no solo por su diseño único, sino también por su vinculación con el cine y la cultura pop de los 90. Suele rondar los 200 euros, pudiendo subir si está precintado

El mercado: cuánto valen los modelos más codiciados

El listado de precios orientativos en el mercado de coleccionismo, que siempre está condicionado por el estado de conservación y la presencia de caja y accesorios originales, es de lo más variopinto.

Así, El iPhone 1 (2G original) encabeza el ranking, y si está precintado puede superar los 170.000 euros en subasta, aunque modelos usados o en buen estado pueden superar los 30.000 euros fácilmente. El Motorola DynaTAC 8000X, el primer móvil comercializado en el mundo, puede superar los 4.000 euros si está bien conservado con caja original. El Nokia Sapphire 8800, un teléfono de lujo con materiales de alta gama, se cotiza en unos 3.400 euros o más. El Nokia 3310 en subastas alcanza hasta 1.500 euros si está nuevo o seminuevo. El Motorola StarTAC puede superar los 500 euros, más aún para series limitadas.

Estas cifras tienen una implicación práctica directa para quien tenga en casa alguno de estos modelos. En el peor de los casos te puedes sacar más de 100 euros por un móvil que tenías en el cajón cogiendo polvo desde hace años, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que ya no sirve para absolutamente nada.

Una inversión que crece

El coleccionismo de tecnología vintage vive, su momento dorado gracias al auge de plataformas como eBay, Wallapop y foros especializados, que permiten buscar y vender modelos muy concretos sin necesidad de acudir a ferias ni mercados de antigüedades, y donde es habitual encontrar pujas internacionales para hacerse con alguna de las pocas unidades que quedan en circulación de modelos legendarios.

El mensaje es obvio: antes de desprenderte de ese teléfono antiguo que lleva años olvidado en un cajón, comprueba su modelo, busca referencias de precio y valora su estado. Lo que un día fue tecnología cotidiana podría ser hoy un objeto de deseo cuyo valor seguirá creciendo conforme esas unidades físicas se vuelven cada vez más escasas e irrepetibles.