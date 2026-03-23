Después de dos décadas del primer tuit, los expertos analizan como 'X' ha ido evolucionando hacia una herramienta de poder

El primer tuit de la historia se vende en una subasta por 2,9 millones: el dinero se donará a una ONG

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Twitter llegó a la vida de las personas hace 20 años, con su logo tan característico y el sonido tan irreconocible dos décadas después. Sonó por primera vez con el primer post que se publicó en esta red social. No fue una persona aleatoria el que decidió ponerla a prueba, sino que fue uno de sus creadores.

Rápidamente muchas personas decidieron unirse y crearse una cuenta en esta red social. Sus creadores no se imaginarían en aquel entonces la trayectoria que podría tener e incluso los usos que se le darían a algo que empezó siendo una herramienta para conectarnos entre nosotros.

Sin embargo, Twitter pasó de ser una mera distracción a algo mucho más grande: una nueva forma de comunicación con su correspondiente diccionario de términos. 20 años después, recibe el nombre de 'X', no solo ha cambiado el logo o el sonido, sino también la utilidad, convirtiéndose en un poderoso instrumento de reivindicación en temas sociales y políticos.

Entre esos temas, los que más inundaron esta red social fueron las revueltas de la primavera árabe, el 15M español o los atentados de la Rambla de Barcelona. Muchas personas pudieron compartir de primera mano sus experiencias en estas situaciones. Twitter descubrió entonces su utilidad verdadera, como explica Adriana Amado, profesora de Comunicación y Nuevos Medios en UCJC.

El cambio de Twitter con Elon Musk

"Lo que siempre tuvo Twitter es ese repentismo y seguir de cerca la actualidad". Después de dos décadas hay cosas que mantienen la esencia del primer tuit, ya que la idea de sus creadores era extender la voz de una persona hasta lugares impensables, pero seguro que jamás pensaron que podrían hacerlo incluso desde el espacio exterior como ya ha ocurrido.

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Tuits del máximo mandatario de la Iglesia Católica, de un presidente estadounidense o directamente desde la Gala de los Oscar. Son pequeños mensajes que siguen alcanzado unos límites que resultaban imposibles. "Con la llegada de Elon Musk" todo cambió en esta red social, explica César Calderón, CEO de Redlines.

No solo cambio el nombre y el logo con su llegada, también el algoritmo, siendo a ser la herramienta preferida también de la clase política: "Es el lugar donde se están desarrollando los conflictos del planeta". 'X' es poderoso e influyente, pero tiende mucho a la polarización, tanto que provoca que muchos abandonen la red social.