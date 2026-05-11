Zoe Armenteros 11 MAY 2026 - 08:34h.

La ministra de Sanidad ha confirmado que las condiciones de la pasajera francesa han empeorado durante la noche

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: con la llegada de la noche y la salida de los pasajeros de EEUU se suspende el operativo de evacuación hasta este lunes

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El crucero MV Hondius podrá zarpar este lunes a última hora cuando finalice las repatriaciones, en una segunda parte de la operación que comenzó este domingo desde el puerto de Granadillas, en Tenerife. Las autoridades españolas evacuaron del crucero, afectado por un brote de hantavirus, 94 pasajeros y se espera que el barco zarpe hoy mismo por la tarde hacia Países Bajos con parte de la tripulación. Estados Unidos ha informado que uno de sus ciudadanos pasajero del 'Hondius' ha dado positivo en la cepa andina del hantavirus y otro presenta síntomas leves, de los 17 pasajeros estadounidenses repatriados.

El ministerio de Sanidad de Francia ha informado este lunes que la pasajera, que estaba este domingo con síntomas leves, ha dado positivo 24 horas después tras un empeoramiento de su estado, mientras que el resto de los pasajeros serán sometidos a nuevas PCR.

Por su parte, España ha informado que los pasajeros españoles, aislados en el hospital Gómez Ulla, permanecerán 42 días de cuarentena, fecha que se fija a partir del 6 de mayo, según ha informado el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

El crucero zarpó desde Cabo Verde rumbo a Canarias, el pasado jueves, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendara su desembarco en el archipiélago español por razones de seguridad. A bordo viajaban 151 personas de 23 nacionalidades, de las que 147 eran personas del pasaje o la tripulación y las otras cuatro, expertos y personal sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). Todas se encontraban asintomáticas en las primeras pruebas realizadas tras su llegada a Tenerife.