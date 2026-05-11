Hantavirus en el crucero Hondius: Sanidad prevé una cuarentena de 42 días para los pasajeros españoles hasta el 17 de junio
La ministra de Sanidad ha confirmado que las condiciones de la pasajera francesa han empeorado durante la noche
Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: con la llegada de la noche y la salida de los pasajeros de EEUU se suspende el operativo de evacuación hasta este lunes
El crucero MV Hondius podrá zarpar este lunes a última hora cuando finalice las repatriaciones, en una segunda parte de la operación que comenzó este domingo desde el puerto de Granadillas, en Tenerife. Las autoridades españolas evacuaron del crucero, afectado por un brote de hantavirus, 94 pasajeros y se espera que el barco zarpe hoy mismo por la tarde hacia Países Bajos con parte de la tripulación. Estados Unidos ha informado que uno de sus ciudadanos pasajero del 'Hondius' ha dado positivo en la cepa andina del hantavirus y otro presenta síntomas leves, de los 17 pasajeros estadounidenses repatriados.
El ministerio de Sanidad de Francia ha informado este lunes que la pasajera, que estaba este domingo con síntomas leves, ha dado positivo 24 horas después tras un empeoramiento de su estado, mientras que el resto de los pasajeros serán sometidos a nuevas PCR.
Por su parte, España ha informado que los pasajeros españoles, aislados en el hospital Gómez Ulla, permanecerán 42 días de cuarentena, fecha que se fija a partir del 6 de mayo, según ha informado el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.
El crucero zarpó desde Cabo Verde rumbo a Canarias, el pasado jueves, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendara su desembarco en el archipiélago español por razones de seguridad. A bordo viajaban 151 personas de 23 nacionalidades, de las que 147 eran personas del pasaje o la tripulación y las otras cuatro, expertos y personal sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). Todas se encontraban asintomáticas en las primeras pruebas realizadas tras su llegada a Tenerife.
Resumen del hantavirus en el crucero MV Hondius
- España ha repatriado a 94 pasajeros de 19 nacionalidades del crucero MV Hondius
- La mujer aislada en un hospital de Alicante da negativo en otras PCR, pero permanecerá aislada.
- EE.UU. informa que uno de los 17 estadounidenses repatriados del crucero da positivo por hantavirus y otra persona presenta síntomas.
- Francia confirma que la mujer con síntomas que desembarcó del barco ha dado positivo de hantavirus y su estado ha empeorado
- Muere de un infarto un Guardia Civil durante la operación del crucero 'MV Hondius'.
El nuevo positivo de la pasajera francesa extiende la cuarentena en 42 días
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha fijado ya el día que se considera 'cero' en este brote de hantavirus, el 6 de mayo, a partir del cual los 14 españoles guardarán una cuarentena, que podría extenderse 42 días. Esta fecha se ha establecido tras un análisis conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias de España. La fijación de esta fecha como último día de contactos a partir del cual se establece la cuarentena se ha realizado tras el "análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco". A partir de esa fecha se reevaluará la situación.
(FUENTE RTVE)
Francia confirma el positivo en hantavirus de uno de los pasajeros repatriados del crucero MV Hondius
La pasajera francesa repatriada del crucero MV Hondius, que desde este domingo presentaba síntomas de hantavirus, ha dado positivo y su estado ha empeorado. Se trata de uno de los cinco pasajeros franceses que viajaron en avión a Francia. Su estado "empeoró durante la noche", según ha informado la ministra de Sanidad francesa, Stephanie Rist, a France Inter.Ir a la noticia
Muere un guardia civil de un infarto durante la operación de desembarco del crucero del hantavirus, el MV Hondius, en Tenerife
Un guardia civil de 62 años ha fallecido esta tarde en elpuerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, al sufrir un infarto durante la operación de desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius.Ir a la noticia
Estados Unidos confirma un "positivo leve" en hantavirus y otro con síntomas entre sus repatriados del crucero 'MV Hondius'
Las autoridades estadounidenses han informado este domingo que uno de sus nacionales repatriados del crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha dado "positivo leve" en laprueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, así como otro presenta "síntomas leves".Ir a la noticia