Así lo han confirmado los agentes de Policía Nacional que acudieron al domicilio el día del suceso

El acusado, capital de Ingenieros del Ejército de Tierra, se enfrenta a una petición fiscal de 21 años de cárcel por un delito de asesinato

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Los agentes de Policía Nacional que acudieron al domicilio de Puente de Vallecas donde una enfermera fue estrangulada por su marido en noviembre de 2023 han declarado en el juicio que la hija "vio todo" y que les contó en el lugar del crimen que su "papá había cogido a su madre del cuello y la había golpeado contra una pared azul".

El acusado, capital de Ingenieros del Ejército de Tierra, se enfrenta a una petición fiscal de 21 años de cárcel por un delito de asesinato y lesiones psíquicas a sus hijos. Durante el juicio, se muestra frío e inexpresivo ante el relato de los testigos.

"La niña lo vio todo"

La vista oral se ha retomado este lunes con la comparecencia de los agentes que acudieron en primer lugar al domicilio y los que atendieron a los menores, que estaban "aterrorizados". "La niña lo vio todo", ha declarado una de las testigos, que ha afirmado que los sanitarios tardaron "poco" en llegar a la vivienda, en contra de la tesis de la defensa.

Durante la sesión, uno de los policías ha relatado que recibieron el aviso de que "una persona había matado a su mujer" y que la patrulla tardó "poquísimo" en llegar porque el indicativo se encontraba "a dos calles" del domicilio. Al acceder a la vivienda, los agentes localizaron al acusado y le ordenaron que se tirara al suelo.

"Obedeció rápido", ha explicado el policía, quien ha detallado que inmediatamente le colocaron los grilletes. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los agentes fue la actitud del procesado. "Estaba neutro, no hablaba. Era una tranquilidad que no cuadraba", ha declarado el agente ante el jurado popular.

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Mientras tanto, otros efectivos y los sanitarios trataban de reanimar a la víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. "Mis compañeros le estaban haciendo maniobras de reanimación sin apreciar signos vitales", ha detallado uno de los agentes.

Los policías señalaron además que los dos hijos menores de la pareja fueron apartados de la escena y trasladados a una habitación para evitar que siguieran presenciando la intervención de emergencia.

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El agente ha descrito también las lesiones visibles que presentaba la mujer cuando fue hallada en el suelo de la vivienda. Según indicó, tenía marcas y "dibujos de dedos a ambos lados del cuello", compatibles con una fuerte presión ejercida sobre esa zona.

También ha comparecido una agente que atendió a los menores, quienes estaban "agazapados en una de las camas llorando". "Los niños estaban muy asustados. La niña se había hecho pis. Les puse dibujos para que se calmaran. Me dijo; Papa ha cogido a mama del cuello, la ha lanzado contra la pared y le ha roto el collar", ha señalado.

Las declaraciones policiales contradicen la tesis de la defensa, que sostiene que pudo existir un retraso en la asistencia sanitaria y que el acusado sufría una alteración psicológica derivada de problemas familiares previos.