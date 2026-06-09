Sara García Alonso, más cerca de hacer historia como la primera mujer astronauta española

La investigadora contra el cáncer y miembro de la reserva de astronautas de la ESA ya es elegible para futuras misiones espaciales

La NASA detecta una misteriosa señal repetitiva procedente de una galaxia a millones de años luz

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Investigar una cura contra el cáncer y, al mismo tiempo, prepararse para viajar al espacio. Esa es la doble misión de Sara García Alonso, una de las científicas españolas más reconocidas y una de las grandes aspirantes a convertirse en la primera mujer astronauta española en participar en una misión espacial.

Su camino hasta aquí ha estado marcado por el esfuerzo y la constancia, "otra cosa no, pero empeño, disciplina y compromiso le pongo mucho a todo lo que hago", reconoce.

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Un entrenamiento para afrontar situaciones extremas

Esa filosofía la ha acompañado también durante la exigente formación a la que se ha sometido desde que fue seleccionada por la Agencia Espacial Europea. Un entrenamiento que la ha llevado a enfrentarse a escenarios extremos, desde inmersiones en aguas heladas en pleno invierno hasta ejercicios de supervivencia marítima o simulaciones para aprender a actuar ante incendios.

Experiencias que, asegura, le han enseñado una lección fundamental: "Si te enfrentas a aquello que supone un desafío, un reto que incluso te puede generar miedo, aprendes mucho, lo importante es actuar a pesar de ese miedo", explica. Pero, más allá del desafío personal, la leonesa tiene muy claro por qué quiere llegar al espacio. Biotecnóloga e investigadora oncológica, ve en la microgravedad una oportunidad única para desarrollar proyectos científicos con aplicaciones directas en la vida cotidiana.

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"Quiero hacer grandes proyectos científicos y tecnológicos aprovechando ese entorno único que es la microgravedad para luego aplicar esos beneficios y mejorar la vida de la humanidad aquí en la Tierra", afirma.

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Investigación y divulgación, una misma vocación

Compaginar la investigación con la divulgación es otra de sus prioridades, para Sara García Alonso, acercar la ciencia a la sociedad también forma parte de su compromiso. "Es otra forma de contribuir a la sociedad y a la ciencia", sostiene. Su historia es la de una mujer que ha decidido perseguir sus sueños paso a paso. "Quiero convertirme en esa mujer que siempre he soñado ser, en mi mano está intentarlo y empezar a dar pasos en esa dirección", asegura.

Esos pasos la han llevado a completar la formación necesaria para ser ya elegible para futuras misiones espaciales. Un horizonte que podría situarla muy pronto en la historia de la exploración espacial española y convertirla en la primera mujer astronauta española en viajar al espacio, una meta desde la que seguir contribuyendo a mejorar nuestro mundo.