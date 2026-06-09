Esta ropa interior tecnológica se convierte en una de las capas más importantes del traje del astronauta

La NASA ha probado ya estos trajes en simulaciones bajo el agua y en entornos de gravedad reducida

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La empresa aeroespacial estadounidense Axiom Space y la firma italiana Prada han presentado una nueva prenda interior para astronautas que no está pensada para verse, sino para algo mucho más importante: ayudar a mantener con vida y en condiciones de trabajo a quienes salgan a caminar sobre la superficie lunar.

La pieza se llama 'Liquid Cooling and Ventilation Garment', o LCVG, y se llevará debajo del traje espacial AxEMU, el sistema desarrollado por Axiom Space para las misiones Artemis de la NASA. Esta prenda es, en esencia, una capa técnica pegada al cuerpo que regula la temperatura y ayuda a gestionar la ventilación dentro del traje durante los paseos espaciales.

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Un sistema de refrigeración corporal

Así lo ideado no tiene que ver con el traje exterior, sino con una especie de ropa interior tecnológica que se convierte en una de las capas más importantes del traje, porque trabaja justo donde el astronauta empieza a sufrir el esfuerzo físico: en el contacto directo con el cuerpo.

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Durante una caminata espacial, el problema no es solo el vacío, la radiación o las temperaturas extremas del entorno. También lo es el propio calor que genera el cuerpo humano al moverse, manipular herramientas o realizar tareas científicas con un traje presurizado. Por eso, el LCVG incorpora una red de tubos por la que circula agua fría y que recorre las principales zonas musculares.

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Ese sistema absorbe el calor corporal y lo transporta hacia el sistema portátil de soporte vital del traje, desde donde se expulsa al espacio. Además, Axiom destaca que esta nueva prenda cuenta con un circuito de refrigeración redundante, es decir, un sistema de respaldo por si falla el principal.

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Prada y sus tejidos técnicos

Además del sistema de refrigeración, la prenda también incluye un circuito que lleva oxígeno fresco hacia la zona del rostro del astronauta y ayuda a retirar el dióxido de carbono exhalado, que pasa después por el sistema de depuración del traje antes de que el oxígeno pueda recircular.

La colaboración tiene más sentido del que parece si se mira desde el punto de vista de los materiales. Prada no entra aquí como marca de lujo, sino como una compañía con experiencia en tejidos técnicos, patronaje, materiales de alto rendimiento, técnicas de confección avanzadas y modelado en 3D.

Según Axiom Space, esa experiencia se ha aplicado al desarrollo de una prenda que debe ser cómoda, resistente y capaz de mantener la refrigeración y la ventilación durante paseos espaciales de hasta ocho horas.

La importancia del traje espacial

La colaboración entre ambas compañías no empieza ahora. En 2024, Axiom Space y Prada ya mostraron el exterior del traje AxEMU, diseñado para soportar las condiciones extremas del polo sur lunar, una zona clave para el regreso de los astronautas a la Luna.

La NASA lleva años preparando el regreso de astronautas a la superficie lunar dentro del programa Artemis, con el objetivo de sentar las bases de una presencia más sostenida. En ese contexto, el traje espacial es una pieza crítica. No basta con que proteja: tiene que permitir moverse, agacharse, recoger muestras, usar herramientas y trabajar durante horas en un entorno hostil.

La NASA ha probado ya estos trajes en simulaciones bajo el agua y en entornos de gravedad reducida.