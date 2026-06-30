Las redes sociales marcan cada vez más las decisiones de consumo y ocio

La IA logra detectar cambios invisibles en las mamografías años antes del cáncer de mama: "Estos hallazgos pueden predecir el riesgo futuro"

Compartir







Las redes sociales han dejado de ser un simple espacio de entretenimiento para convertirse en una de las principales herramientas de consulta en el día a día. Desde buscar una receta de cocina hasta decidir el próximo destino de vacaciones o elegir un restaurante, cada vez más personas recurren a plataformas como TikTok o Instagram antes que a los métodos tradicionales.

La mayoría de las personas reconoce que acudiría directamente a TikTok por la rapidez y sencillez de sus vídeos. Otros incluso admiten que, antes de buscar en internet, llamarían a sus familiares para pedir la receta. Las redes también se han convertido en una referencia para planificar viajes y encontrar recomendaciones de ocio. Muchos visitantes aseguran haber elegido lugares como la Plaza de España tras ver vídeos en TikTok, mientras que otros utilizan estas plataformas para descubrir restaurantes, planes o rincones que visitar.

Esta transformación queda reflejada en los datos: el 50 % de los viajeros reconoce haber elegido un destino influido por el contenido que ha visto en redes sociales y el 72 % afirma que las publicaciones de creadores de contenido influyen de forma significativa en sus próximas reservas.

La inteligencia artificial entra en juego

Las empresas del sector turístico ya han adaptado sus estrategias a esta nueva realidad, en la que la inspiración para viajar nace, cada vez más, en la pantalla de un móvil. Sin embargo, el sector ya observa un nuevo cambio de tendencia. La inteligencia artificial está modificando la forma en la que los usuarios buscan información y planifican sus viajes, ofreciendo respuestas cada vez más personalizadas y desplazando parte del protagonismo que hasta ahora tenían las redes sociales.

Miguel Ángel Hernández, experto de HBX Group, explica que las redes sociales continúan siendo un escaparate fundamental para inspirar a los viajeros y despertar el interés por nuevos destinos. Como reflejan los datos del sector, el 72 % de los viajeros reconoce que las publicaciones de creadores de contenido influyen de forma significativa en sus próximas reservas. Según señala, plataformas como TikTok e Instagram han cambiado la forma de descubrir experiencias y han adquirido un peso decisivo en la fase de inspiración.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No obstante, Hernández destaca que la inteligencia artificial ya está transformando la siguiente etapa del proceso de decisión. La IA permite al usuario resolver dudas, comparar opciones y recibir recomendaciones adaptadas a sus preferencias, agilizando la planificación de los viajes. Un cambio que, asegura, obligará a empresas y destinos turísticos a combinar el impacto visual y emocional de las redes sociales con las nuevas posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para seguir conectando con los viajeros.