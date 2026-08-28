Esta madrugada, un eclipse lunar parcial se ha podido observar desde todos los puntos del territorio

La Tierra se ha interpuesto entre la Luna y el Sol, tapando el disco lunar al 96 % y dejando ese tono rojizo propio de la Luna de sangre

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Esta madrugada, España ha vuelto a ser testigo de otro fenómeno astronómico: un eclipse lunar parcial que se ha podido observar desde todos los puntos del territorio. El disco lunar se ha tapado al 96 % y en algunos puntos, ha dejado imágenes sorprendentes de una Luna de color rojo.

La Luna se tiñe de rojo

Un eclipse lunar ocurre cuando La Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, y proyecta su sombra sobre el satélite. Al tratarse de un eclipse parcial, la Luna no ha quedado cubierta del todo, pero en algunas zonas se ha visto ese tono rojizo propio de un eclipse total o Luna de sangre.

Aunque el eclipse ha comenzado de manera simultánea en toda la Península, en el centro y este peninsular, Baleares y Melilla, la Luna se ha puesto antes de que terminara la fase parcial del eclipse. En el resto de la Península, Canarias y Ceuta se ha podido observar el eclipse de inicio a fin.

Un agosto lleno de fenómenos astronómicos

Este acontecimiento llega tan solo 16 días después del eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto. Hacía más de 100 años que España no vivía algo así, un fenómeno que no dejó indiferentes a aquellos que pudieron disfrutar de ese instante en el que la Luna se interponía entre la Tierra y el Sol.

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Pero estos no son los únicos eventos que España tiene marcados en el calendario. En realidad, se trata del inicio de una serie astronómica que durará hasta 2028. El 2 de agosto de 2027 habrá un segundo eclipse total de Sol, mientras que en enero de 2028, España será testigo de un eclipse anular.