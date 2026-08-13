Candela Hornero Madrid, 13 AGO 2026 - 11:40h.

Tras el eclipse total de 2026, España vivirá otros dos: uno total en 2027 y otro anular en 2028

Las mejores imágenes del histórico eclipse solar del 12 de agosto en España: de Galicia a Mallorca

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Todavía con la imagen del eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 en la retina, muchos ya se preguntan cuándo podremos volver a disfrutar de un fenómeno astronómico así. La respuesta está muy cerca: España será protagonista durante dos años más consecutivos.

El eclipse de 2026 ha sido el primero de esta particular sucesión, apodada 'Trio de eclipses'. En 2027 volveremos a tener un eclipse total de Sol visible desde España y, un año después, en 2028, llegará el turno de un eclipse anular, conocido por el espectacular 'anillo de fuego' que se ve alrededor de la Luna.

2027, el eclipse del siglo

El próximo gran acontecimiento llegará el 2 de agosto de 2027. El eclipse ha sido apodado por la comunidad científica como ‘el eclipse del siglo’ debido a su excepcional duración: la totalidad alcanzará hasta seis minutos en algunos puntos de su recorrido, aunque será en Egipto donde se registre la máxima duración.

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El eclipse comenzará en el océano Atlántico y cruzará el estrecho de Gibraltar para continuar por el norte de África hasta Egipto. Después atravesará el mar Rojo y algunas regiones de Arabia Saudí, Yemen y el extremo noreste de Somalia, antes de terminar su recorrido en el océano Índico.

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España será, de nuevo, un lugar privilegiado. Será el único país de Europa desde el que podrá contemplarse la fase de totalidad.

En nuestro país, la franja de totalidad atravesará el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. El sur de Andalucía será una de las zonas más afortunadas, especialmente las costas de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En algunos puntos, la oscuridad total podrá prolongarse durante más de cuatro minutos, un tiempo considerablemente superior al de la totalidad que hemos podido contemplar en 2026. Desde el resto de España el eclipse podrá observarse de forma parcial.

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Será durante la mañana, aproximadamente entre las 09:40 y las 12:00 horas, aunque el horario exacto dependerá de la localidad. En total, el fenómeno durará alrededor de dos horas y veinte minutos.

Para saber exactamente cómo se verá desde cada localidad, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) dispone de un visor en el que se puede comprobar.

2028, el gran 'anillo de fuego'

Un año después, el 26 de enero de 2028, España volverá a vivir un eclipse de Sol, aunque esta vez será de tipo anular y en invierno.

La diferencia respecto a un eclipse total está en la distancia de la Luna respecto a la Tierra. Cuando se produce un eclipse anular, nuestro satélite se encuentra más alejado y su tamaño aparente es ligeramente menor. Por eso no llega a cubrir por completo el disco solar y queda visible un brillante borde de luz alrededor de la silueta lunar: el conocido como ‘anillo de fuego’.

La franja de anularidad comenzará en el océano Pacífico y recorrerá buena parte de América del Sur, pasando por Ecuador, Perú, el extremo sur de Colombia, Brasil, Surinam y Guayana Francesa. Después atravesará el Atlántico, llegará a Portugal —entrando primero por las islas Azores— y terminará su recorrido en España.

La fase de parcialidad será visible en una zona mucho más amplia, que abarcará América Central, buena parte de América del Norte y del Sur, el sur de Groenlandia, el extremo occidental de Europa y algunas regiones del norte de África.

En España, la franja de anularidad recorrerá buena parte de la Península de suroeste a noreste y alcanzará también las islas Baleares. Pasará, entre otras zonas, por Huelva, Badajoz, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Ciudad Real, la Comunidad de Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete, Teruel, Murcia y la Comunitat Valenciana, antes de terminar en Baleares y el sur de Cataluña.

El eclipse comenzará alrededor de las 13:06 horas en el océano Pacífico y finalizará a las 19:08 horas en España. En total, el fenómeno se prolongará durante unos 362 minutos. El máximo se alcanzará en Brasil, donde la anularidad llegará a durar 10 minutos y 27 segundos, convirtiendo este eclipse en uno de los eclipses anulares más largos del siglo.

Así, después del eclipse total de 2026, España tendrá dos nuevas citas con el Sol en apenas dos años: un eclipse total el 2 de agosto de 2027 y otro anular el 26 de enero de 2028.