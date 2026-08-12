El eclipse consigue que millones de personas se olvidasen de la pantalla en pleno siglo XIX y centren su atención en una única cosa

El eclipse solar total en España, en directo: situación crítica en las carreteras para volver de Madrid o Barcelona a otras ciudades

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El eclipse en Palencia solo ha dejado de brillar apenas unos segundos, pero el instante en el que el Sol quedaba completamente cubierto por la Luna se quedará en la memoria de todos los afortunados que han podido ver este espectáculo durante todas sus vidas. Así lo contaban para el equipo de Informativos Telecinco, algunos emocionados e incluso con lágrimas en los ojos. Solo ha dejado de brillar durante unos segundos, pero los instantes que parecía desaparecer quedarán grabados en la memoria durante mucho tiempo.

Todos ellos han tenido la misma sensación, la de "haber vivido algo único y extraordinario". Es un sentimiento que ha provocado la oscuridad completa durante unos segundos y después la normalidad, como si nada hubiese pasado, pero la realidad es que ha pasado todo. "Con la piel de gallina" y dejando pasar los nervios de los minutos antes que provocaba esa línea fina de fuego que se veía a través de las gafas.

La imagen que dejaba el eclipse, además de la oscuridad y el Sol anteponiéndose para dar lugar después a un inolvidable atardecer, ha sido la gente que aplaudía cuando volvía la luz y de muchas personas abrazándose con sus amigos o seres queridos, con quien han querido compartir este momento que jamás podrán olvidar. Durante esos pocos segundos también ha inundado un silencio abrumador, como si el Sol nunca fuese a regresar.

La próxima cita: agosto de 2027

Pero aunque pueda parecer que nunca viviremos algo igual, el año que viene España tiene otro de estos espectáculos que dejará esta imagen en otros lugares donde no han tenido la misma suerte este 12 de agosto. Será el 2 de agosto de 2027 cuando el cielo vuelva a fundirse a negro y todos los que se han perdido esta importante cita podrán tener una segunda oportunidad.

Y en Galicia, que parecía la comunidad con más suerte, se ha vivido el momento con algo más de tristeza. Los gallegos eran los primeros en poder ver el eclipse, pero las nubes han decidido un cambio de planes y han impedido ver la totalidad del eclipse. La oscuridad también se hizo al norte de España, pero de manera más distinta. A pesar de ello, todos sus vecinos celebraban con la misma ilusión este evento.

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Pero hay algo más importante que ha conseguido el eclipse y que nunca nada había conseguido hasta entonces en el siglo XIX. Millones de personas se han olvidado de las pantallas y han levantado la cabeza durante minutos para no perderse ningún detalle del eclipse solar total. Sí que han aprovechado a sacar sus teléfonos los más valientes para poder inmortalizar este momento, pese a las advertencias de los expertos del riesgo que supone el eclipse para las cámaras de los móviles.