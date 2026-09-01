Un orangután ha tenido que recibir oxígeno tras quedar semiinconsciente por el humo tóxico de los incendios que arrasan Borneo

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La bilbaína Karmele Llano es una primatóloga española y una de las responsables de salvar a los orangutanes de Borneo, la tercera isla más grande del mundo y con mayor biodiversidad del planeta. La especie está en peligro crítico y los profesionales se están encontrando a muchos ejemplares a punto de desfallecer por inhalar humo de los incendios.

Llano es la directora ejecutiva de la Fundación Indonesia para la Iniciativa de Rehabilitación de la Naturaleza (YIARI) y fue clave en un caso en Ketapang, en la isla de Borneo.

Un agricultor de la zona de Borneo Occidental halló recientemente a un orangután tumbado y semiinconsciente y dio la voz de alarma. Hasta el lugar se desplazó un grupo de veterinarios y la Fundación YIARI para colaborar. Entre ellos se encontraba Karmele Llano.

"Tenía muchas dificultades para poder respirar y estaba casi en el suelo, tirado un poco. No se podía ni mover", explica sobre el orangután afectado. Tras sedarlo tuvieron que ponerle oxígeno para combatir la hipoxia que sufría por la inhalación del humo de los incendios que azotan la región, con 200.000 hectáreas quemadas. Muchas, por fuegos provocados que están dejando a estos animales sin su hábitat y, en algunos casos, provocándoles graves problemas respiratorios.

"Los incendios son en bosques de turberas y el humo es muy tóxico. Los humanos nos apartamos, nos quedamos en casa o nos ponemos una mascarilla. Pero un orangután, muy cerca del incendio y respirando ese humo tóxico, les causa estragos", agrega la experta.

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Mientras Sampurna, como le han bautizado, ahora es tratado en una clínica, otros miles de orangutanes estarán en riesgo hasta que lleguen las esperadas lluvias. Cabe recordar que la isla de Borneo es compartida por Indonesia, Malasia y Brunéi.