La tierra contiene unos minerales que les ayudan a protegerse de la comida rica en grasas, sales y azúcar

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Un estudio de la Universidad de Cambridge ha documentado el sorprendente comportamiento de las poblaciones de macacos de Berbería que habitan en el peñón de Gibraltar. Cuando su dieta se desequilibra debido al consumo de comida de los turistas, rica en azúcar, grasas y sales, estos animales recurren a la tierra como forma de aliviar su malestar digestivo.

Practican lo que los científicos denominan como geofagia. "Hay diferentes tipos de tierra que contienen minerales y esos minerales son importantes para ellos", explica Javier Martínez, veterinario de Bioparc Valencia.

Hay muchas especies que hacen lo que ellos con frecuencia para obtener directamente valiosos suplementos en su dieta. Pero en el caso de los macacos de Gibraltar su consumo de tierra es aún mayor.

Los expertos piden no dar comida a los animales

"Vemos un aumento de la geofagia, pero también por la ingestión de alimentos humanos", añade Martínez. Tanto alimento graso y ultra procesado tiene sus consecuencias. "El aparato digestivo de los macacos no ha evolucionado para consumir este tipo de alimentos", subraya Olga Bellón, responsable del Departamento de Primates Primadamus de Villena.

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Los monos buscan en la tierra bacterias y minerales ausentes en la comida basura para protegerse y hallar algo de alivio. Es la tesis de los autores del estudio y una nueva oportunidad para insistir en la necesidad de no darle comida a los animales. "En conclusión, no habría que darle nunca comida a ningún animal salvaje", sentencia Javier Martínez.