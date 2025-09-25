El ejemplar fue trasladado en camilla por seis personas y un camión

Los veterinarios le realizaron un TAC debido a problemas recurrentes de salud

La escena sorprendió y se viralizó en redes sociales. Un gorila de 177 kilos tuvo que ser trasladado este miércoles en camilla por las calles de Londres para someterse a una prueba médica. El animal, uno de los ejemplares más imponentes del zoológico de la capital británica, padece episodios de gastroenteritis recurrente que han obligado a intensificar su seguimiento sanitario.

Operativo desplegado: seis personas y un camión

El operativo fue de todo menos discreto: seis personas y un camión fueron necesarios para movilizar al gorila hasta el centro veterinario especializado, donde se le practicó un TAC bajo anestesia general. La imagen del traslado, con el animal inmovilizado, rodeado de cables y personal sanitario, se convirtió rápidamente en noticia internacional.

Monitorización constante para mejorar su calidad de vida

Tras la prueba, el gorila fue devuelto a las instalaciones del zoológico, donde seguirá bajo monitorización para ajustar el tratamiento y mejorar su calidad de vida.