Kiyomasa es un gorila de Japón que ha conquistado las redes al ponerse a reflexionar junto a una ventana tras una discusión

El mono Punch se ha enamorado: su historia de amor con una monita llamada Momo inunda de vídeos las redes sociales

Compartir







Kiyomasa es un gorila de 13 años que vive en un zoológico japonés y que es muy conocido en las redes sociales gracias a los vídeos que cuelga Nishio Shoichi, una fan de estos primates, en su cuenta de Instagram. El último de ellos es una secuencia que se ha vuelto locamente viral por lo humano de la situación y que ha levantado la empatía entre los usuarios, sobre todo, masculinos.

Según se puede ver en el vídeo al completo - y tal y como corroboraron los cuidadores del zoo - , todo comenzó con pequeño enfrentamiento entre Kiyomasa y una de sus compañeras de la manada. Él parecía buscarla dentro de uno de los cubículos, pero ella le respondió furiosa, persiguiéndole a mandíbula abierta, por lo que el gorila echó a correr.

La pelea previa con su compañera gorila

Y aquí viene lo importante: minutos después, los visitantes del zoo pudieron a ver a Kiyomasa, profundamente reflexivo, sentado frente a una ventana y haciendo gestos como si se estuviera replanteando lo ocurrido. El vídeo, de 62 segundos de duración, muestra al animal sentado solo en unos escalones de hormigón, aparentemente absorto en sus pensamientos, cómo se si preguntara: "¿Qué he hecho yo mal?", con gestos tan humanos como resoplar o llevarse las manos a la cabeza.

PUEDE INTERESARTE Los chimpancés pueden “contagiarse” de los bostezos de un androide que imita las expresiones faciales humanas

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Kiyomasa reflexiona filosóficamente rente a una ventana

En distintos momentos, por ejemplo, Kiyomasa apoya la barbilla en la mano en una pose sorprendentemente similar a la de un filósofo que contempla las grandes preguntas de la vida. A continuación, junta las manos, se rasca la cabeza y mira a lo lejos, lo que ha llevado a muchos espectadores a bromear diciendo que estaba reviviendo la discusión con su compañera/ esposa en su mente.

El vídeo desató rápidamente una avalancha de reacciones humorísticas en Internet, con usuarios que proyectaban emociones muy humanas en el pensativo simio. "Tío, todos los hombres del mundo te entendemos en este momento", comentó un periodista de la FOX News. "Probablemente esté reviviendo toda la pelea en su cabeza: ¿Por qué está enfadada? ¿Qué he dicho mal? El Pensador de Rodin por fin ha encontrado su inspiración en la vida real", comentó otro usuario.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El vídeo ha reavivado el debate sobre la inteligencia y la complejidad emocional de los grandes simios. Los gorilas se encuentran entre los parientes vivos más cercanos de la humanidad, ya que comparten aproximadamente el 98 % de su ADN con los seres humanos. Los investigadores llevan mucho tiempo documentando su capacidad para expresar emociones como el afecto, el dolor, la curiosidad e, incluso, los celos.