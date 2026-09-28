telecinco.es 28 SEP 2026 - 22:38h.

La nave espacial Starship de SpaceX ha realizado este lunes 28 de septiembre su primer vuelo orbital

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La nave espacial Starship de SpaceX ha realizado este lunes 28 de septiembre su primer vuelo orbital tras su lanzamiento desde la plataforma de lanzamiento de Starbase en Texas (Estados Unidos).

Starship ha alcanzado la órbita terrestre en el que ha sido su 14º vuelo. "¡Felicidades SpaceX! Lanzamiento espectacular, llevando la Nave a órbita y manejando cada paso de manera segura, responsable y especialmente inspiradora. La NASA está emocionada de poder ayudar en lo que pueda y de que las misiones de Starship se conviertan en rutina", ha celebrado el jefe de la NASA, Jared Isaacman, en una publicación en la red social X.

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El objetivo principal de prueba del propulsor en el Vuelo 14 era ejecutar con éxito el lanzamiento, ascenso, separación de etapas, maniobra de retroceso y maniobra de aterrizaje en un punto de aterrizaje en alta mar.

Tras la separación de etapas y el giro en el Vuelo 13, el propulsor Super Heavy logró utilizar sus 33 motores en la maniobra de retroceso por primera vez. En la fase final del encendido, los tres motores centrales mostraron signos de obstrucción por hielo, lo que provocó un fin anticipado de la maniobra. Posteriormente, el propulsor intentó una maniobra de aterrizaje, encendiendo de nuevo 8 de los 13 motores previstos antes de realizar un amerizaje brusco en el golfo.

Todos las modificaciones de la nave

El Super Heavy del vuelo 14º ha contado con modificaciones de hardware para mejorar el filtrado hacia los motores y cambios de software para aumentar la fiabilidad del reencendido.

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Durante el vuelo 14º, SpaceX también ha desplegado con éxito 26 satélites de la red Starlink, los cuales tienen como objetivo ampliar enormemente la capacidad de la red y las velocidades de usuario. Cada satélite Starlink V3 añadirá 1 Tbps de capacidad a la constelación, sumando un total de 26 Tbps agregados solo en esta misión, lo querepresenta aproximadamente diez veces la capacidad en comparación con un solo lanzamiento de satélites Starlink V2 mini en el Falcon 9.

Tras las verificaciones en órbita, los satélites deberían comenzar a prestar servicio a los clientes pocas semanas después del lanzamiento. Tres de los satélites han sido modificados con un conjunto de cámaras para escanear el escudo térmico de Starship y transmitir imágenes a los operadores. Esto permitirá seguir probando métodos de análisis sobre la preparación del escudo térmico de cara al regreso al lugar de lanzamiento en futuras misiones.