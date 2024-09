Las cámaras y los sistemas CCTV que nos graban en las calles e incluso nos identifican con IA: ¿se respetan todos nuestros derechos?

Esto en un sistema totalitario significa el control absoluto y el fin del anonimato, pero en los países democráticos eso es distinto . Hay muchas más regulaciones. No obstante, la tentación tecnológica está ganando terreno. Por ejemplo, en Reino Unido . Allí hay poca regulación al respecto y el mayor número de cámaras por habitante después de Estados Unidos y China.

Según informa Ainhoa Paredes, en Reino Unido hay más de seis millones de cámaras . Una cada 11 personas. Y son cámaras que registran a cada uno de nuestros movimientos desde que salimos de casa. En una ciudad como Londres, cámaras de circuito cerrado nos graban alrededor de 70 veces al día, y en la mayoría de los casos no somos conscientes de ello.

El jefe de Scotland Yard cree que el reconocimiento facial transformará la labor de la policía como lo hizo hace 30 años el ADN . Pero ha sido este 2024 el año en el que ha aumentado su uso de forma exponencial, sobre todo para facilitar la identificación de individuos que participaron en los disturbios de este verano. Aunque lo que más llama la atención es que desplieguen cada vez con más frecuencia y sin previo aviso furgonetas repletas de cámaras en zonas concurridas de la ciudad. Un dispositivo que ha llevado a la identificación por error de personas inocentes: "Uno de los retos es que esta tecnología es imperfecta", destaca Johnson. Esto genera inquietud en un país en el que no hay una ley que regule el uso del reconocimiento facial. Los 43 cuerpos de policía de Inglaterra y Gales tienen libertad para usar esa tecnología sin control.

" Nosotros no queremos tener un Gran Hermano en la ciudad de Madrid . La protección de datos y la garantía de los derechos de los ciudadanos es primordial, pero ante investigaciones que estén en curso o ante demandas que nos hagan a las autoridades judiciales sirven. Igual que se hace también con el renocimiento de matriculas; triangular y ver si una persona sospechosa que se tiene localizada ha pasado por unos puntos determinados", explica Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias.

La identificación automática que compara rostros y fichas policiales en tiempo real, tan polémica en Reino Unido, está restringida en la Unión Europea: "En el marco de alguna operación policial, en la que se tengan datos concretos de una amenaza concreta pues se puede solicitar ese permiso para que se haga con anticipación", precisa Sanz. No es Londres, pero en la calle Londres de Las Rozas hay 61 cámaras de videovigilancia, de seguridad ciudadana, que actúan como un forense; pueden grabar características, como una gabardina naranja, pero no pueden grabar el reconocimiento facial porque "el sistema no lo soporta", explica Pedro Buiza, oficial de nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Las Rozas. "Lo que podemos es buscar por apariencias, por características de las personas. Hay agentes dedicados a la observación de esas cámaras; cuando hay un hecho, accedemos a ellas y aquello que se necesita buscar, pues lo intentamos encontrar", agrega Buiza. A partir de ahí, se puede grabar desde todos los ángulos. Siguiendo una prenda pueden hacer una trazabilidad de todos los movimientos y todos los lugares que se recorren.