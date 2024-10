Los nuevos asistentes de voz con IA con los que no sabrás si hablas con un humano o con una máquina

En Estados Unidos ya hace unas semanas que pueden probar el nuevo asistente de voz avanzado de ChatGPT , que ya ha llegado oficialmente a Europa. Esta nueva IA es capaz de mantener una conversación coherente con un humano casi en tiempo real. Esto abre un abanico de posibilidades, no sólo para uso particular, sino también para los desarrolladores de aplicaciones y las empresas.

Además de aprender idiomas, también se puede usar como intérprete o para simular conversaciones. Se le puede pedir al asistente que te evalúe (preguntándole sobre un tema que te has estudiado), o que se ponga en el papel de un reclutador para ensayar una entrevista de trabajo.

Las posibilidades de integración también son casi infinitas, puesto que la compañía tecnológica ha puesto este modelo al servicio de los desarrolladores de software (que pueden usarlo en sus servicios). No sería extraño que los asistentes telefónicos virtuales mejoraran su capacidad de atención al cliente en los próximos meses.

Desde la tecnológica han decidido limitar las posibilidades de este sistema para evitar problemas legales y usos poco éticos. De entrada, le han prohibido cantar (para no infringir el copyright) y tampoco podrá imitar voces (así se evita su uso en delitos de suplantación de identidad). OpenAI ha decidido también que no se conecte a internet, por lo que solo se le puede preguntar por lo que ha sido entrenado previamente, y no responderá a preguntas de actualidad.