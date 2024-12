Nate Gentile, youtuber: "Me encantaría que la IA hiciera mi trabajo igual o mejor que yo"

El divulgador ha publicado un libro en el que explora su curiosidad sobre la tecnología desde diferentes perspectiva

Gentile afirma que no ha usado IA en ninguna parte del proceso, ya que no refleja el bagaje y experiencia que él mismo puede aportar

Hablamos con él sobre IA y ciberseguridad, dos de los temas que aborda en sus páginas

¿Qué hace un programador exactamente? ¿Cómo funciona ChatGPT? ¿Cómo funcionan los Bitcoin? La tecnología muchas veces puede parecer abrumadora. La complejidad que convierte los ceros y unos en imágenes a todo color en una pantalla puede llegar a parecer magia. Pero todo tiene una explicación, y a eso se ha dedicado Nate Gentile durante los últimos años: a dar respuesta y divulgar todo aquello que se esconde tras los clics y los píxeles de la pantalla.

El youtuber ha tenido tanto éxito que está rozando prácticamente los 3 millones de seguidores, y de ahí que haya decidido plasmar en un libro todas aquellas inquietudes que más han interesado a sus espectadores. En las páginas de Entiende la tecnología, Gentile repasa también su visión sobre diferentes hitos, desde la caída de Megaupload hasta la etapa más oscura de Steve Jobs.

El youtuber agradece también salir del formato en vídeo, que le obliga a seguir una determinada estructura –a veces redundante– y donde “es muy difícil mantener la atención” de los usuarios. En un libro, “tú puedes leer y si te cansas lo dejas; y luego vuelves, puedes leer más rápido o lento, releer… y para mí esa es la magia de la lectura”.

Pregunta: ¿Te ha costado adaptarte al formato escrito?

Respuesta: Ha habido un poco de batalla con la corrección de estilo porque yo intento que el lenguaje sea lo más mundano posible. Si tú tienes que leer un texto y el autor utiliza un lenguaje culto, y tú no estás acostumbrado a leer ese lenguaje, tienes dos frentes: lidiar con que tu mente procese ese lenguaje y, además, con lo que te están explicando. Yo intento que lo puedas leer como si estuvieras hablando con un amigo, y tu colega te lo estuviera explicando.

P: En tu libro hablas de ChatGPT… ¿Has usado IA generativa en el proceso?

R: No, la verdad es que no. Evidentemente, me encantaría que la inteligencia artificial hiciera mi trabajo y que fuera igual o mejor que el mío. Sería bastante bueno: estaría más relajado y no me importaría para nada. Pero yo pienso que la creatividad que tenemos nosotros, sobre todo la experiencia de una persona concreta, aporta mucho valor.

P: ¿Qué es lo que más cuesta con la IA?

R: Hay dos cosas que cuestan bastante, que son las con las que más problemas he tenido. Una es que el lenguaje sea el mío, o sea, que se note que soy yo la persona con la que estás hablando. Y segundo, que cuando yo escribo una reseña o cualquier cosa sobre cualquier tema, tengo todo un bagaje que es mío, sobre cosas que he visto y que he vivido que me dan una perspectiva que me hace sacar opiniones o puntos que a la gente le parecen interesantes. Y esto la IA no lo consigue.

P: Cuando la IA mejore, ¿tendrá sentido trabajar 8 horas al día?

R: Pueden haber dos escenarios. Una es que reduzcan las horas de trabajo para que descansemos más. O que haya menos personas en el equipo y tengas a una persona ocupando el lugar de cuatro. Esto depende en parte de las leyes laborales. A mí, como empresario, no me importaría tener cuatro personas que trabajan dos horas. Pero si es mucho más caro que tener una persona que trabaja ocho… Es decir, tiene que salir a cuenta. Entonces ahí las empresas van a decir: "Oye, igual prefiero tener menos gente que tener un montón de gente con jornadas reducidas".

P: En tu libro abordas la ciberseguridad. Ahora que tenemos toda nuestra vida conectada, ¿somos más vulnerables que nunca?

R: Hubo una filtración de Facebook hace unos años que me obligó a cambiar el número de teléfono. Tú podías buscar en una base de datos y salía mi número. En el momento en que nosotros tenemos todo en la nube: nuestros datos, contraseñas, usuarios, calle, número de teléfono… Cualquier filtración de datos que pueda tener una empresa, no hay compensación que valga. Lo bueno que hay es que, por lo menos la Unión Europea se preocupa mucho por el tema de la privacidad de los datos.

P: ¿Las empresas también protegen nuestros datos?

Una cosa que a mí me preocupa mucho es que se vulnere ChatGPT y se liberan todos los chats de todas las personas que han hablado con él. Y de repente te pueda buscar a ti y encontrar todas las conversaciones que has tenido. Esto es algo que podría llegar a pasar. Lo bueno que en principio sabemos es que los datos están anonimizados. Es decir, que la conversación está asociada con una cuenta que no tiene nombre de usuario ni nada.

P: ¿Hay alguna forma de protegerse más?

R: Tener un sistema para ser lo más anónimo posible, pero es muy engorroso. Por ejemplo, podríamos tener distintas cuentas de correo electrónico: una para Amazon, una para ChatGPT… Eso sería algo que te daría más anonimato y tendrías que tener todas las cuentas sin ningún dato tuyo o los mínimos posibles. De esa manera no sería tan fácil que los relacionaran [cuando se produzca una filtración]. Y luego, otro tema también muy importante es el doble factor de autenticación. Lo típico de acceder al móvil, poner un código o reconocimiento facial para iniciar sesión.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.