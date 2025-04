A veces, incluso la intuición es un valor añadido: "Un vuelo de un solo piloto si le pasara algo a ese. ¿Qué haríamos, no?", comenta Oliver Díaz Pérez. Por eso, el número clave en la seguridad aérea es el dos. Dos motores, dos alas, dos sistemas anti incendios y de control y dos pilotos.

"No me sentiría segura con la inteligencia artificial al lado, prefiero dos personas". "Me parece una locura", comentan varias personas que han sido preguntadas sobre esta nueva iniciativa. La función del copiloto es chequear lo que antes ha hecho el piloto: "Tiene que haber esa vigilancia, sino al final estamos quitando barreras mitigadoras para que pueda suceder un accidente", añade el subdirector.