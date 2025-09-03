ChatGPT ha sufrido una interrupción del servicio online este miércoles en torno a las 09:00 am
El popular chatbot de OpenAI, ChatGPT ha sufrido una interrupción del servicio online este miércoles en torno a las 09:00 am afirman desde Downdetector, una caída que parece ser a nivel mundial, según han informado algunos usuarios.
Tras la caída de ChatGPT numerosos usuarios han reportado los problemas de chatbot ofreciendo una respuesta común ‘too many concurrent requests’.
¿Qué significa ‘too many concurrent requests’?
La respuesta común que está dando este mensaje de error ‘too many concurrent requests’ informa que se han enviado demasiadas solicitudes al servidor ChatGPT y ahora está "bloqueado".
Por el momento no se saben cuántas solicitudes son demasiadas para ChatGPT y no hay forma de saberlo, ya que ChatGPT no revela públicamente su límite de solicitudes específico.