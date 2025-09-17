Cómo usar la IA para ayudar a tus padres a entenderse fácil con su móvil

Solo el 35,9% de quienes tienen más de 75 años usan internet de forma habitual

No sólo móviles: los dispositivos tecnológicos más utilizados por los seniors en el día a día

En ocasiones, puede parecer que la tecnología avanza demasiado deprisa. Tanto que los más mayores pueden quedar descolgados y no saber cómo manejarse con soltura con utensilios cotidianos como pueden ser los actuales teléfonos móviles. De esta manera, momentos como recibir una notificación bancaria, un correo electrónico institucional o echar un vistazo a un gráfico de gastos pueden convertirse en un campo minado de confusión.

De hecho, si nos fijamos en los datos, la transición digital para aquellos que son mayores de 65 años demuestra ser complicada: solo el 35,9% de quienes tienen más de 75 años acceden a internet de forma habitual, con el porcentaje bajando al 76,4% para mayores de 65 años, y un 95,8% en grupos menores de edad.

La buena noticia es que el futuro es ahora, y la inteligencia artificial ya empieza a ofrecer herramientas capaces de tender un puente entre generaciones. Desde asistentes digitales como Melvin, hasta apps escolares que simplifican la interfaz, la tecnología está transformando lo que parecían barreras casi insalvables.

Melvin: un asistente digital con corazón humano

Es en este contexto en el que la IA, los dispositivos de voz y los asistentes virtuales emergen como soluciones para salvar esa brecha. Para Laura Martín, cofundadora y CEO de Accessibles -la entidad creadora de Melvin-, su propuesta es justamente eso: un “entorno digital sin barreras cognitivas, comunicativas y sensoriales”, pensado especialmente para personas mayores, con baja alfabetización, inmigrantes o con dificultades de lectura y comprensión.

Esta empresa española ha desarrollado Melvin, un asistente digital pensado para hacer que la información digital sea comprensible y autónoma para personas mayores y colectivos con necesidades diversas. Su tecnología combina IA con diseño universal, ofreciendo herramientas como resúmenes, lectura fácil, pictogramas, lenguaje de signos y audiodescripción, además de asistencia con correos, gráficos y trámites digitales.

Esta plataforma permite a los mayores mejorar su vida en tres facetas distintas: aumenta la accesibilidad de los entornos digitales, haciéndolos más fáciles de usar y eficientes; proporciona acompañamiento individualizado y personalizado para que el contenido sea comprensible para todas las personas; y garantiza seguridad y privacidad, cumpliendo con la normativa RGPD y alojando sus servidores en Europa.

4 maneras específicas de apoyar a tus padres mayores

Varios proyectos muestran que la IA ya puede facilitar enormemente el uso diario de los móviles por parte de personas mayores. Algunas escenas cotidianas que pueden beneficiarse:

Traducir notificaciones bancarias incomprensibles en lenguaje claro, con explicaciones paso a paso.

bancarias incomprensibles en lenguaje claro, con explicaciones paso a paso. Leer correos institucionales largos, extrayendo lo esencial y presentándolo en párrafos claros y directos. Esto es similar a la función de “resumen preciso” que ofrece Melvin.

institucionales largos, extrayendo lo esencial y presentándolo en párrafos claros y directos. Esto es similar a la función de “resumen preciso” que ofrece Melvin. Interpretar gráficos administrativos o de salud desde una interfaz visual simplificada, transformando un gráfico complejo en una narrativa verbal o pictográfica. Melvin incluye funciones de descripción de gráficos.

administrativos o de salud desde una interfaz visual simplificada, transformando un gráfico complejo en una narrativa verbal o pictográfica. Melvin incluye funciones de descripción de gráficos. Realizar gestiones en línea como transferencias, solicitar citas médicas o contratos, con ayuda de botones grandes, lenguaje llano y un chatbot que guía al usuario.

Además, existen iniciativas escolares como Metalife, desarrollada por jóvenes de Granada, que agrupa las apps más usadas, como aquellas que sirven para reservar citas o hacer gestiones bancarias, en una sola plataforma con botones grandes y una interfaz más intuitiva. Esta app resume, adapta y prioriza funciones cotidianas de forma accesible.

Uno de los pivotes para que estas herramientas resulten efectivas es que no deben percibirse como una obligación tecnológica, sino como una ayuda clara. Expertos en envejecimiento y tecnología coinciden: los mayores adoptan mejor las herramientas cuando sirven para lo que ya valoran, como puede ser comunicarse, pedir medicamentos, conectarse con sus nietos, en lugar de cuando se trata de imposiciones administrativas.

Los asistentes de voz, por ejemplo, ofrecen más impacto cuando se experimentan como “una compañía” que cuando son un trámite más. Es el caso de Celia, una nueva IA que puede integrarse en WhatsApp, y que ayuda a combatir la soledad en las personas mayores, y que controla periódicamente la salud de quien usa este asistente. Se trata de un proyecto ya disponible, que ha sido creado por la compañía Attlantic con la financiación de la Xunta de Galicia.

Un puente digital entre generaciones

Para muchos hijos de 50 años, ayudar a los padres mayores a usar el móvil puede suponer paciencia, explicaciones repetidas, frustración compartida. Pero la IA ya ofrece ese salto generacional: Melvin puede leer, explicar, resumir, traducir ideogramas, recibir lenguaje de signos. Metalife hace la experiencia más intuitiva. Celia, un asistente virtual conversacional, acompaña, recuerda, habla como un amigo.

Estos avances abren un mundo donde los más mayores ya no están perdiendo información digital, sino participando de ella. Solo hace falta elegir la herramienta adecuada, instalarla y tener un poco de paciencia.