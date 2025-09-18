El Whatsapp es el medio por el que más se acosa a otros estudiantes, seguido de Instagram y TikTok

Detenidos tres menores por distribuir imágenes de adolescentes desnudas manipuladas con IA

El acoso escolar sigue en aumento y traspasa los límites de las aulas para saltar a las redes y chat con fotos manipuladas con Inteligencia Artificial, según un informe que revela que esta tecnología ya está detrás del 14,2 % de los casos de ciberacoso en los centros escolares.

Los acosadores crean vídeos falsos, manipulan fotos y audios o suplantan la identidad de un compañero, según el informe 'La opinión de los estudiantes', que revela un incremento del acoso escolar respecto al curso anterior y la indiferencia de los testigos: casi la mitad de los alumnos no actúa ante un caso.

El estudio sobre el acoso escolar 'La opinión de los estudiantes', de las fundaciones ANAR y Mutua Madrileña, pone de manifiesto que el 12,3 % de los alumnos conoce algún caso o lo sufre, un incremento respecto a 2023-2024 cuando ese porcentaje era del 9,4 %. Este aumento refleja el crecimiento del acoso digital, que duplica las tasas respecto al curso anterior.

Este último informe elaborado a partir de entrevistas a 8.781 estudiantes y 355 profesores, analizan las situaciones de acoso escolar desde distintos enfoques, y arroja detalles relevantes de esta práctica en las aulas , pero también en el mundo digital o de ambas, pero siempre en ambientes escolares.

Al desglosar ese 12,3 % de alumnos que conoce algún tipo de acoso o lo sufre, la encuesta revela que el 6,5 % se refiere a una situación de acoso escolar presencial en su clase -similar al curso anterior- y el 2,2 % afirma saber de la existencia de ciberacoso. Un 3,6 % adicional afirma que las víctimas lo sufren de ambas formas.

El acoso escolar en las aulas: motes, burlas, insultos y aislamiento

Los insultos, motes y burlas (84,8 %), seguido del aislamiento (44,8 %) que tiene gran impacto psicológico para la víctima, son los tipos de agresión más frecuente que se dan físicamente en los casos de acoso presencial en las aulas de escuelas e institutos españoles, según el estudio.

Además también se percibe el aumento de la violencia física que crece un 8,7% entre escolares con golpes y patadas. La duración de las situaciones de acoso escolar, según el estudio es que en la mayoría (42 %) de los casos se mantiene durante meses, pero que el 28,2 % se prolonga más de un año.

El acoso digital o ciberbullying aumenta un 15.8%

Respecto al 'ciberbullying' crece hasta el 15,8 % el porcentaje del alumnado que afirma que las víctimas lo sufren más de un año (casi 6 puntos más que el curso anterior), aunque la tercera parte del alumnado (un 33,7 %) señala que lo padecen durante meses.

Entre los medios por los que se sufre ciberacoso destacan el Whatsapp (66,4 %), Instagram (50,5 %) y TikTok (49,5 %). En concreto, en Primaria muchos de los casos son a través de los videojuegos y en Secundaria, se utiliza Instagram.

¿Cómo se utiliza la IA para acosar a un compañero? Creando vídeos o audios falsos (33,3 %) y suplantando la iedentidad (32,2 %).

Solo un 15% de los profesores reconoce haber sido testigo de casos de acoso escolar

El 15 % del profesorado manifiesta haber tenido conocimiento de algún caso de acoso escolar/ciberbullying/ambos (5,9 menos que en el curso anterior), porque se lo cuentan testigos (46,3 %) o porque se da cuenta él mismo (44,4 %).

Las situaciones más frecuentes que perciben o de las que tienen conocimiento son de acoso escolar presencial (70,9 %). Las principales características de los agresores mencionadas por el profesorado son la agresividad, la falta de control, la impulsividad, la normalización de la violencia (82,5 %), el sentimiento de superioridad (79,6 %) y los problemas familiares (75,8 %).

Para atajar a los acosadores y poder denunciarlos es necesario hacer capturas de pantalla (67,7 %), borrar o bloquear la cuenta (59,2 %) y no reenviar vídeos/fotos de la víctima (57,7 %). En ese orden, son algunas de las propuestas de los estudiantes para combatir el acoso digital.

Los profesores, por su parte, señalan que la falta de recursos (88,9 %) y los problemas burocráticos (65,2%) son las barreras más frecuentes de los centros para intervenir en casos de acoso.