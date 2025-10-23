Mediaset España apadrina el Foro Alianza por el Desarrollo del Talento Digital

Estrechar la colaboración entre empresas y universidades para aumentar el número de profesionales

El evento ha contado con la presencia de Óscar López, ministro de Transformación digital

La velocidad a la que avanza la tecnología obliga a no bajar la guardia e invertir en formación y ese es uno de los propósitos del foro sobre talento digital que apadrina Mediaset España. Se pretende estrechar la colaboración entre empresas y universidades para aumentar el número de profesionales.

Mediaset España reafirma su apuesta por la innovación y la formación tecnológica como anfitrión del séptimo Foro Alianza por el Desarrollo del Talento Digital. Un evento de referencia que ha reunido en uno de nuestros platós a lideres empresariales e instituciones, y ha contado con la presencia de Óscar López, ministro de Transformación digital.

La Inteligencia Artificial ha irrumpido en nuestras vidas tan rápido que cuesta encontrar talento humano digital. Un impulso que pretende dar este foro apadrinado por Mediaset España.

"Convivir con la IA sin perder la empatía, la ética y el pensamiento crítico"

“El futuro del talento no solo va a depender de dominar la tecnología sino de darle sentido humano, de aprender a convivir con la IA sin perder la empatía, la ética y el pensamiento crítico”, afirmaba Cristina Garmendia, presidenta del Grupo Mediaset España.

España afronta la revolución tecnológica con vocación de liderazgo porque tiene las infraestructuras, la conectividad y la regulación. Pero falta la formación por lo que el reto es estrechar la brecha entre oferta y demanda en el sector.

Ese déficit de talento supone que 9 de cada 10 empresas especializadas tienen dificultades para cubrir determinados puestos.