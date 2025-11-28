Antoni Mateu 28 NOV 2025 - 07:30h.

La influencia de la tecnología moldea el lenguaje en todos los ámbitos, y las altas esferas literarias abrazan los cambios

Más allá del factor cultural, las nuevas tecnologías moldean el lenguaje. Y lo hacen hasta tal punto que los diccionarios más prestigiosos a nivel mundial destacan términos que surgen por la injerencia de la inteligencia artificial: el diccionario Collins ha incluido el término 'vibe coding' como Palabra del Año 2025. Pero, ¿qué significa?

Este es el origen de 'vibe coding'

Una de las peculiaridades de este neologismo es que no se trata de una palabra, sino de dos. No obstante, el origen de 'vibe coding' toma dos puntos de partida: la inteligencia artificial y la programación de código. Hasta hace poco, la tarea de escribir líneas se hacía a mano.

Sin embargo, gracias al auge y desarrollo de los algoritmos generativos, ahora existen herramientas que permiten usar la IA como copiloto para programar --de ahí que compañías como Microsoft tengan en su haber nomenclaturas como GitHub Copilot o Copilot, en referencia a que el algoritmo nos acompaña, en vez de dirigirnos--.

Esta convergencia ha desencadenado en el neologismo recopilado en el Diccionario Collins, sin embargo, no ha sido la entidad quién lo acuñó por primera vez.

¿Quién se inventó el término 'vibe coding'?

Fue Andrej Karpathy, quién es ex-director de Tesla y uno de los fundadores de OpenAI. Y la intencionalidad de este término es la de describir la situación de desarrollar una aplicación o programa —a través de la programación—, utilizando algoritmos de una forma tan profunda que permite a las personas no tocar una sola línea de código de forma manual.

Dicho de otra forma: es la accesibilidad de programar y desarrollar con IA, por parte de personas que no tienen conocimientos expertos en informática ni de programación. Es, precisamente, esa integración "fluida" la que hace que estemos en sintonía con la tarea de programar código y, por ende, con la tecnología. De ahí que en inglés se haya acuñado como 'vibe coding', porque es 'fluir' con el código de programación.

¿Y por qué el Diccionario Collins la ha escogido?

Alex Beecroft, quién es director general de Collins, ha explicado que 'vibe coding' "representa a la perfección cómo el lenguaje evoluciona junto con la tecnología".

Además relaciona el concepto con el momento histórico en el cual este surge: "Indica un cambio de calado en el desarrollo de software, donde la IA está haciendo la programación más accesible". El escenario lo completa tras afirma que "la integración fluida de la creatividad humana y la inteligencia artificial de las máquinas demuestra que el lenguaje cambia de forma fundamental nuestra relación con los ordenadores".

La tecnología ha moldeado tres de las últimas seis Palabras del Año

Este 2025, 'vibe Coding' se erige como Palabra del Año del Diccionario Collins. No obstante, ya en 2021 y 2023, la tecnología también se adueñó de los neologismos recogidos.

Hace dos años era el término 'IA' el que obtenía el prestigioso reconocimiento. No por "inteligencia artificial", sino que se recogió la abreviatura de la tecnología.

En 2021 fue NFT —Non Fungible Token—: una implementación de la tecnología *blockchain* que permite la identificación de la propiedad y de la autenticidad de elementos digitales.