A base de repetir lo que ya se ha hecho, la IA consigue colarse en las listas de éxitos sin avisar

Al subir una publicación, cualquier red social recomienda una canción. Cuando nos damos cuenta de que nos gusta un artista y lo buscamos, podemos darnos cuenta de que no existe. "Esto está muy bien y cuando voy a mirar ya simplemente con ver la portada digo me la han colado. Es de nuevo música hecha con inteligencia artificial", relata Arturo Paniagua, periodista musical. Informa en el vídeo Begoña A. Santa Cruz.

A él se lo han colado y la cuestión es que no avisan. 50.000 canciones diarias se suben a plataformas hechas con inteligencia artificial. Es música, pero algo falla. "Hay una palabra muy bonita que es la corazonada, que no la utilizamos mucho, pero la IA no tiene corazonadas. La IA solo repite cosas", explica el DJ y productor Carlos Jean.

A base de repetir lo que ya han hecho otros. Se colocan en lo más alto de las listas. "3,7 millones de oyentes mensuales y mira las canciones, 12 millones, 5 millones. Te crean perfiles de Instagram con fotos generadas por inteligencia artificial, incluso vídeos muy logrados", añade Paniagua.

El productor Carlos Jean ha incorporado la IA a su trabajo, no a su proceso de creación. "Hay que filosofar sobre hacia dónde va el mundo. ¿Queremos realmente escuchar cosas repetidas y refritas? O queremos tener esa maravilla de repente un día y escuchar 'Yesterday'", concluye.