Sergio Ramos ha querido probar suerte como cantante y ha sorprendido al anunciar que lanzará una canción llamada 'Cibeles'

La canción estará acompañada de un vídeo compuesto por fragmentos que incluyen imágenes suyas en el Real Madrid

Sergio Ramos ha decidido dar un giro en su trayectoria profesional. El defensa español ha sorprendido a todos sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales cuál será su siguiente movimiento en el terreno laboral.

Dejando a un lado el balón, el futbolista ha anunciado que se adentra en el mundo de la música. A través de un adelanto publicado en sus redes sociales, el de Camas ha anunciado que lanzará su primer sencillo titulado 'Cibeles'.

La nueva faceta de Sergio Ramos

Con un adelanto del que parece que será el videoclip de este nuevo tema con el que el sevillano se estrena en el mundo de la música, Sergio Ramos avanzaba la noticia. Junto a este clip de vídeo, el futbolista también escribía "Mi historia, mi música” y el día y la hora en la que estrenará esta nueva canción.

Alejándose de los estrenos musicales que se suelen realizar los viernes de cada semana, Sergio Ramos ha optado por estrenar esta nueva canción el próximo domingo 31 de agosto. Será a las 19:00 horas cuando el público español y sus seguidores podrán descubrir lo nuevo del exjugador del Real Madrid con el que parece que quiere rendir homenaje a su exclub de fútbol.

En la publicación, el marido de Pilar Rubio compartió fragmentos visuales que incluyen imágenes suyas en el Real Madrid y la icónica fuente madrileña, reforzando el vínculo sentimental con su etapa en el club blanco.

Este lanzamiento marca el debut de Sergio Ramos como cantante en solitario, más allá de colaboraciones anteriores en las que participó como compositor o intérprete junto a otros artistas como a Niña Pastori.

Ahora, el futbolista se presenta en solitario con este sencillo cargado de recuerdos, en paralelo a su actual etapa como jugador de Rayados de Monterrey, donde continúa desplegando su firme carrera deportiva.

Su relación con el Real Madrid

El tema parece una carta de amor a su antiguo club, el Real Madrid, especialmente evocando la emblemática fuente de Cibeles, tradicional punto de celebración de los títulos merengues.

Además, el defensa también ha compartido un fragmento de letra con todos sus seguidores: "Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Nunca quise irme… tú me pediste que vuele”. Con esta carga emocional y nostálgica, Ramos muestra una faceta que muy pocos conocían.

Con esta nueva aventura en el terreno musical, Ramos demuestra que su creatividad y pasión trascienden el terreno de juego y que, a día de hoy, quiere apostar por una nuevo comienzo en el mundo de la música.