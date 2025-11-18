Para el 97% de las personas es imposible diferenciar entre una canción generada por inteligencia artificial y un ser humano

Una canción ha logrado colarse en el top 10 de la lista Billboard de ventas de música country en los Estados Unidos. No es fruto de horas de ensayo o de mucho aprendizaje, sino que es obra simplemente de la inteligencia artificial. Muchos profesionales del sector temen que este tipo de creaciones acaben inundando las plataformas y también que reduzcan sus beneficios. Hay estimaciones que hablan de un 24% menos de ingresos en los próximos tres años.

'Breaking Rust', un supuesto artista con casi 3.000.000 de oyentes mensuales. Y la clave está en la inteligencia artificial. "Para el 97% de las personas es imposible diferenciar entre una canción generada por inteligencia artificial y una canción generada por un ser humano", señala Martín Piqueras, experto en Estrategia Digital Gartner.

'Walk my walk', la canción de country con más descargas de pago en EE.UU.

Este tema en concreto se ha convertido en la canción de country con más descargas de pago en Estados Unidos. "Cada vez son más las canciones que se generan exclusivamente a través de la inteligencia artificial. Hay personas que tienen escasos conocimientos técnicos y pueden generar canciones de una forma mucho más sencilla", señala Carolina Fernández Castillo, profesora titular de Inteligencia Artificial& Innovación Digital UC3M.

De ahí que en Reino Unido, por ejemplo, Paul McCartney, Annie Lennox, Cat Steven y más de 1.000 artistas se hayan unido en un disco con 12 canciones en silencio. "Porque si la IA no puede basarse en canciones preexistentes, evidentemente la creación no existe", explica Jesís Acevedo, abogado de Ética, IA y Derecho Digital. Se estima que los creadores de música y audiovisuales podrían perder unos 22.000 millones de euros en los próximos cinco años.