Emergencias avisa de que las rachas de viento de hoy pueden complicar las labores de extinción en Madrid
El detenido por el incendio de Ávila utilizó maquinaria prohibida para abrir caminos en Burgohondo y unas chispas desataron el fuego
El fuego ha continuado avanzando esta madrugada hacia Mijares y Casillas, que siguen siendo los puntos críticos en Ávila. Los efectivos se mantienen alerta, porque hay previsión de fuertes rachas de viento. El tiempo no ayuda, y se teme que ese va a ser el panorama durante varios días.. Sin embargo, el Gobierno asegura que, poco a poco, la situación va mejorando. El mayor incendio de la historia de España, con 50.000 hectáreas quemadas en la provincia de Ávila, cuenta con un perímetro de 160 kilómetros y ha confluido con el de la vecina Comunidad de Madrid, según ha explicado a los periodistas Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Ávila.
Por otro lado, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado de que el incendio forestal que afecta a la región "todavía no está controlado" y ha pedido prudencia a la ciudadanía. "El fuego es intenso y tiene una reacción, dada la magnitud del conjunto del incendio, que nos lleva a tener que estar preparados por evoluciones no previstas", ha indicado desde el puesto de mando de Navalcarnero.
Las lágrimas de Emilio, afectado por los incendios de Ávila: "Que sirva de ejemplo para que no vuelva a pasar"
Bilal, el niño invidente que ha conquistado a la Policía en su realojo en Alcobendas por los incendios de Madrid: "Se ha quedado con nuestro corazón"
La Policía Nacional ha compartido a través de un mensaje en sus redes sociales la historia del pequeño Bilal, un niño invidente de solo cuatro años que, como tantos miles de afectados por los devastadores incendios, tuvo que ser realojado por la amenaza de las llamas en su lugar de residencia ante el avance del fuego en la Sierra Oeste de Madrid.Ir a la noticia
Roberto, el ganadero que advirtió de los incendios: "Llevamos más de 30 años de políticas contra el campo"
El PP acusa al Gobierno de usar el cambio climático "como mantra" para eludir sus responsabilidades en catástrofes
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez y a la izquierda de utilizar el cambio climático como "mantra" para eludir responsabilidades y tapar su "mala gestión" en catástrofes, al tiempo que les ha reprochado sus pactos sobre los incendios con "soluciones ideológicas" que no pone "dinero encima de la mesa".
ATA solicita ayudas inmediatas para los autónomos afectados por los incendios
La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ha solicitado a "todas las administraciones" ayudas inmediatas para los autónomos y empresas afectadas por los incendios de este verano, según ha informado la asociación este lunes en un comunicado.
Entre estas ayudas se encuentran una prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos de las zonas afectadas, un aplazamiento de cotización e impuestos y una reducción de módulos al campo y ganadería. Asimismo, también se han incluido ayudas directas a autónomos afectados y ayudas para volver a poner en marcha actividades que han sido "siniestro total", junto con líneas de financiación específicas.
Los incendios forestales han quemado ya más de 172.000 hectáreas en lo que va de año, seis veces más que el año pasado
Los incendios forestales han quemado entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2026 un total de 172.396,10 hectáreas, frente a las 29.817 hectáreas en el mismo periodo de 2025, lo que supone seis veces más de superficie quemada.
Según datos provisionales facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, recogidos por Europa Press, en España se han registrado 35 grandes incendios forestales (GIF) en lo que va de año, frente a los 11 registrados en el mismo periodo.
Un nuevo ascenso de temperaturas eleva mañana el peligro de incendios a muy alto o extremo en gran parte de España
El peligro de incendios se disparará este martes 28 de julio a niveles muy altos o extremos en la mayor parte del país ante una subida de temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pues como ha avanzado su portavoz esta semana "el protagonista va a ser una vez más el calor intenso", con un nuevo ascenso de las temperaturas.
De este modo, España está "a las puertas de un nuevo episodio cálido que probablemente derive en otra ola de calor en España". En este contexto, este lunes el peligro de incendios es moderado en buena parte del norte y centro peninsular, pero muy alto o extremo en el área mediterránea y suroeste.
Grande-Marlaska, sobre los incendios: "Todos trabajamos conjuntamente en la prevención y en la respuesta"
Pedro Sánchez anuncia ayudas de 10 millones de euros para financiar nuevos refugios climáticos: "Esta sí que es una prioridad nacional"
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Alertan de la mala calidad del aire por los incendios en varios puntos de Castilla-La Mancha
La Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha informado del registro de valores elevados de Material Particulado en varias estaciones de medición de calidad del aire de la región debido a la nube de humo provocada por los incendios forestales que afectan a Ávila y la Comunidad de Madrid.
Estos valores elevados, a las 8:00 horas de este lunes, se han detectado en las estaciones de medición de Talavera de la Reina, Toledo, Ciudad Real y Puertollano, según la web de la Dirección General de Calidad Ambiental consultada por EFE.
Un incendio obliga a interrumpir la alta velocidad en Tarragona, que afecta la línea Madrid-Barcelona
Un incendio próximo a la infraestructura obliga a interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad entre Camp de Tarragona y La Pobla de Montornés (Tarragona) desde este lunes a las 9.48 horas. Están afectados los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, ha informado Adif en un mensaje en 'X'.
En el ámbito de Rodalies, las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 sufren demoras de más de 30 minutos de media por una incidencia técnica de un tren entre Sitges y Garraf (Barcelona).
Pedro Sánchez anuncia ayudas de 10 millones de euros para financiar nuevos refugios climáticos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado ayudas de 10 millones de euros para financiar nuevos refugios climáticos, incluyendo centros educativos, para garantizar que la edad, los recursos económicos y la falta de zonas verdes "no sean una barrera frente a la emergencia climática" que hace "más voraces las olas de calor y nuestro territorio mas vulnerable".
Así lo ha anunciado el presidente durante la clausura de la presentación de la red de refugios climáticos de la Administración del Estado con más de 180 espacios disponibles para ayudar a la población a soportar mejor las altas temperaturas y que incluye, entre otros, al propio Ministerio para la Transición Ecológica. De los 10 millones de euros, dos millones serán para refugios individuales, tres millones para redes locales y cinco millones para centros educativos habilitados como refugio.
Aagesen avisa al PP: prevenir incendios es competencia de CCAA y gobernar con los "negacionistas" de Vox es desproteger
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha recordado hoy que la prevención de los incendios es competencia de las Comunidades Autónomas y ha advertido de que no se puede esperar a la temporada de incendios para ejecutar los planes.
Dicho esto, ha recordado que el PP gobierna con Vox en muchas regiones y ha avisado de que "gobernar con negacionistas es desproteger a la población".
Las primeras imágenes de la zona del pantano de San Juan arrasada por el fuego
Macron convoca una reunión del gabinete de crisis por los incendios en Francia
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado una reunión del gabinete de crisis para este lunes por la mañana para abordar los devastadores incendios forestales que están teniendo lugar en el país y que han obligado a más de 250.000 personas a abandonar sus hogares.
El mandatario tiene previsto presidir la citada reunión a las 10.00 horas (hora local) en la sede del Ministerio del Interior, la cual tendrá lugar antes de otros encuentros en los que espera abordar las consecuencias económicas de los incendios, según ha informado el Elíseo.
El fuego en Madrid disminuye su avance, pero sigue activo y sin estabilizar con 3 frentes
Los incendios de la Comunidad de Madrid durante las últimas horas han disminuido en su avance y han permitido que los medios de extinción actúen sobre ellos, aunque el fuego sigue activo y sin estabilizar con tres frentes, el más activo está al Norte del Pantano de San Juan. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han insistido en pedir a la ciudadanía que siga extremando la precaución y se informe de la evolución de la situación por fuentes oficiales.
El incendio de Ávila: noche complicada por el viento y 40.000 desalojados tras cinco días
El incendio declarado el pasado miércoles en Burgohondo (Ávila), el más devastador en España desde que se tienen registros, cumple este lunes cinco días con 40.000 personas desalojadas en 16 municipios, un perímetro de 160 kilómetros y una situación de leve mejoría pese a los sustos que el viento ha provocado durante esta madrugada.
Hasta las cinco de la mañana las condiciones no han sido tan favorables debido a la fuerza del aire que ha provocado pequeños saltos de línea en la zona oeste del fuego, donde está situada la cola del incendio, en la zona de Miyares y Gavilanes; y también en el sector sur, en Casavieja, La Adrada, Sotillo y Piedralaves, entre otros municipios.
El incendio de la Vall d'Uixó, en Castellón, ha duplicado su perímetro y ya ha arrasado 6.500 hectáreas, pero "hay buena predisposición para estabilizarlo”
Los fuegos que mantienen a España en alerta se extienden también en la Comunidad Valenciana. El incendio de la Vall d'Uixó, en Castellón, ha duplicado su perímetro. Son ya6.500 las hectáreas que han alcanzado las llamas y hay más de76.000 vecinos afectados. Las zonas evacuadas superan la veintena y, una vez más, se sospecha que se trata de un fuego provocado.Ir a la noticia
El incendio de la sierra oeste de Madrid reduce su avance durante la noche, aunque aún no está estabilizado
Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid han reducido su avance durante la noche, una evolución que ha permitido a los medios de extinción actuar sobre los distintos focos, si bien el fuego continúa activo y sin estabilizar, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.
En estos momentos se identifican tres frentes del incendio, siendo el más activo el situado al norte del Pantano de San Juan, donde continúan concentrándose buena parte de los esfuerzos de los equipos de emergencias. Ante esta situación, las autoridades han pedido a la ciudadanía que extreme la precaución y siga la evolución del incendio únicamente a través de los canales y fuentes oficiales.
Una treintena de medios aéreos se incorporan hoy a las labores de extinción en la Vall d'Uixó
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha explicado que se prevé que un total de 30 medios aéreos se incorporen este lunes a las labores de extinción del incendio forestal de Vall d'Uixó (Castellón). En concreto, el dispositivo lo conforman 17 medios aéreos de la Generalitat, diez medios aéreos del Gobierno central, un medio aéreo del Gobierno de Aragón, otro de la Generalitat de Catalunya y uno más desde Baleares