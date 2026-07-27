Emergencias avisa de que las rachas de viento de hoy pueden complicar las labores de extinción en Madrid

El detenido por el incendio de Ávila utilizó maquinaria prohibida para abrir caminos en Burgohondo y unas chispas desataron el fuego

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El fuego ha continuado avanzando esta madrugada hacia Mijares y Casillas, que siguen siendo los puntos críticos en Ávila. Los efectivos se mantienen alerta, porque hay previsión de fuertes rachas de viento. El tiempo no ayuda, y se teme que ese va a ser el panorama durante varios días.. Sin embargo, el Gobierno asegura que, poco a poco, la situación va mejorando. El mayor incendio de la historia de España, con 50.000 hectáreas quemadas en la provincia de Ávila, cuenta con un perímetro de 160 kilómetros y ha confluido con el de la vecina Comunidad de Madrid, según ha explicado a los periodistas Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Ávila.

Por otro lado, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado de que el incendio forestal que afecta a la región "todavía no está controlado" y ha pedido prudencia a la ciudadanía. "El fuego es intenso y tiene una reacción, dada la magnitud del conjunto del incendio, que nos lleva a tener que estar preparados por evoluciones no previstas", ha indicado desde el puesto de mando de Navalcarnero.