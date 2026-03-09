Javier Villanueva 09 MAR 2026 - 17:26h.

La IA ha demostrado capacidad para manipular, engañar y chantajear a humanos

Investigadores de Harvard y Stanford alertan de bastantes fallos de comportamiento en la IA

Compartir







¿Miente la Inteligencia Artificial o manipula de manera deliberada? Pues hasta ella misma lo reconoce. Si le preguntamos contesta esto: "La IA ha demostrado capacidad para manipular, engañar y chantajear a humanos con el fin de alcanzar sus objetivos, un fenómeno creciente reportado en 2025-2026".

Esto es lo que dice ella, y esto dicen investigadores de Harvard y Stanford: alertan de bastantes fallos de comportamiento. Lo que está claro es que está diseñada para agradar siempre a los usuarios, pregunten lo que pregunten, informa G. Moro y T. Domínguez.

El 70 por ciento de las preguntas a la inteligencia artificial ya no tienen que ver con cuestiones laborales, mayoritarias en sus inicios, sino cada vez más con aspectos que se integran en nuestra vida cotidiana.

La idea es que no podamos vivir sin la IA

Antonio Ortiz, divulgador de IA, alerta: "El interés genuino de estas empreas es que tengamos una gran adherencia, que usemos mucho la IA y no podamos estar sin ella. Se trata de una nueva necesidad programada para fidelizarnos como sea. Así, si le preguntamos sobre sentimientos de soledad , lo primero que hará será ponerse de nuestro lado, decirnos que no hay nada malo en nosotros, quitarnos la responsabilidad de todo. Instantes después nos pedirá seguir interactuando para ayudarnos".

Maribel Gámez, psicóloga, reconoce que "un experto tarda al menos cuatro sesiones en saber qué le puede pasar a un paciente y la gente busca que con una o dos frases la IA le de ya respuestas". Son respuestas asertivas, que enganchan, simples, adictivas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Si preguntamos por nuestro físico será igual. No nos dirá que estamos gordos. Son agradables y nos sentimos complacidos de charla con la IA, avisa Ortiz. Esa empatía es clave para enganchar y fidelizar y puede llegar a distorsionar respuestas. Raúl Pliego, médico de familia y coordinador de Urgencias, pone el dedo en la llaga. "Algunas de sus recomendaciones no son exactas y pueden ser dañinas para nuestra salud". Porque, además, mientras más joven es el usuario de la IA, más consultas sobre salud y consejos cotidianos hace.