Ryan Gosling sorprende cantando una versión villancico de Ken para su Barbie: “Merry Kristmas, Barbie”

Ryan Gosling se ha convertido en uno de los actores más destacados del año 2023, demostrando además su talento musical en la película de Barbie con la canción “I’m Just Ken”

La canción tiene una versión navideña, llamada “Merry Kristmas, Barbie”, que Ryan Gosling presentó en vivo, rodeado de luces

Así luce Ryan Gosling como Ken en la película de "Barbie"

Ryan Gosling se consagra como uno de los actores más sobresalientes del año 2023, deslumbrando en el cine con su papel junto a Margot Robbie en la exitosa película “Barbie”. La cinta no solo ha arrasado en la taquilla, sino también en el terreno musical, gracias al tema que el actor canadiense canta en la película, llamado “I’m Just Ken”, que se ha vuelto un auténtico fenómeno.

“I’m Just Ken” se queda grabado en la memoria de los espectadores que salen del cine después de ver la dirección de Greta Gerwig. La canción ha tenido tanto éxito que se ha creado una versión navideña, que Ryan Gosling interpretó en vivo rodeado de luces.

Merry Kristmas, Barbie

Y es que Gosling, famoso por su versatilidad, no solo se dedica a la actuación, sino que también tiene una trayectoria musical desde 2007. El actor no se ha querido conformar con una sola canción y ha publicado un álbum entero titulado “Ken, The EP”. En este trabajo, no solo presta su voz, sino que colabora con músicos de renombre como Mark Ronson y Andrew Wyatt. Una de las versiones de “I’m Just Ken” ha llamado la atención y encantado a muchos, especialmente su adaptación navideña titulada “Merry Kristmas, Barbie”.

Esta canción de Ryan Gosling se perfila como un éxito para la época navideña, superando la actuación en directo las 1.3 millones de visualizaciones y los 75 mil likes.

El álbum contiene dos versiones más: “In My Feelings Acoustic”, una balada acústica, y “Purple Disco Machine Remix”, una versión de estilo disco. Aunque se espera que el álbum tenga una buena acogida, es posible que no supere el éxito de “Barbie The Album”, que cuenta con la colaboración de artistas internacionales como Dua Lipa y Nicki Minaj.

Las canciones de la película han conseguido varias nominaciones en premios prestigiosos. “I’m Just Ken” (Ryan Gosling), “Dance the Night” (Dua Lipa) y “What Was I Made For?” (Billie Eilish) han sido nominadas a los Globos de Oro y al Critics’ Choice. Además, la canción de Gosling tiene el privilegio de competir por un premio Grammy en 2024.