El actor Jason Momoa confiesa que no "tiene casa" tras su divorcio de Lisa Bonet: "Vivo en la carretera"

Estas Navidades, DC Studios estrenó la segunda parte de 'Aquaman' (Aquaman and the Lost Kingdom), el poderoso superhéroe al que da vida Jason Momoa. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, el actor estadounidense no está pasando por el mejor momento de su vida. Tras dos años separado de su mujer, la también actriz Lisa Bonet, ésta le ha pedido firmar un acuerdo oficial de divorcio, que acaban de formalizar. Todo el proceso ha sido amistoso, por el bien de los dos hijos que tienen en común y, desde que ya no conviven todos juntos, Momoa tomó una drástica decisión.