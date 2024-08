Oasis vuelve a los escenarios: los hermanos Gallagher aparcan sus diferencias y anuncian nuevos conciertos

La vuelta de Oasis llega con su 30 aniversario del álbum 'Definitely Maybe' y una edición especial. El grupo, formado en 1991, saltó a la fama con éxitos como 'Wonderwall', 'Don't Look Back In Anger', 'Champagne Supernova', 'Stop Crying Your Heart Out', 'Supersonic' o 'D'You Know What I Mean?'. Así, llegaron a convertirse en una de las bandas más importantes de la historia de la música británica, y en uno de los referentes del pop de los años 90 y de principios de siglo, antes de su disolución en 2009.