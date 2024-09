La crítica carga contra ‘Joker 2’: su inesperada opinión sobre la secuela con Lady Gaga

Incluso sus propios protagonistas se han empeñado en negar algo más que evidente: que esta secuela es un musical. El complejo que tiene el Hollywood reciente con los musicales es digno de estudio. ¿Por qué los hace si luego quiere ocultarlos? Recordemos por ejemplo, el caso de ‘Wonka’, que no contenía ni un solo número musical en su trailer. En ‘Joker: Folie à deux’, su promoción se ha basado en negar la evidencia, en distanciarse de los cómics, en insistir que su Harley Quinn no es Harley Quinn, y que hay música, sí, pero solo para que los personajes expresen lo que no son capaces de hacer hablando (¡la misma definición de musical!).

que el ritmo se resienta ”. Y si hay algo en lo que coinciden tanto los medios nacionales como los extranjeros, es en la oportunidad desaprovechada con Gaga. “Es una pena que la película no deje que los elementos musicales florezcan”, destaca la crítica de The Guardian, que insiste en que “la película insiste demasiado en volver a territorio familiar y conocido, en vez de establecer su propio y nuevo camino”.

Desde que se anunció la secuela de ‘Joker’, el principal comentario siempre fue: ¿realmente hace falta? Y, al parecer, el resultado final parece haber respondido a esa pregunta. No hay locuras, no hay desparrame, no hay crítica social. “Phillips básicamente nos destierra a dos únicos espacios: el manicomio y los juzgados. Apenas sucede nada más allá de esos muros, lo cual reduce la cinta a un psicodrama un tanto apretado. Es sorprendentemente aburrida, un sinsentido procesal que parece desdeñar a sus espectadores”, destaca Vanity Fair. Y no hay nada peor que hacer una película con Phoenix y Gaga aburrida. “Lady Gaga jamás debería ser monótona cantando en una película”. Algo que también dice IndieWire en su review. “Aburrida, plana, y un desperdicio tan criminal de Lady Gaga que deberíamos denunciarlo. Peor que cualquier crimen del Joker”.