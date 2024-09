Lady Gaga y Joaquin Phoenix presentan en el Festival de Cine de Venecia la segunda parte del 'Joker', que nació de "un sueño" del actor

"Parte de la gran alegría de hacer esta película fue para mí tomar canciones estándar y hacerlas específicas para el personaje, o más bien para los dos personajes que interpreto", ha apuntado el intérprete de 'Gladiator', quien además ha señalado cómo comenzó su trabajo con algunos puntos de referencia musicales con leyendas como Frank Sinatra. "Luego intentamos identificar sus canciones con diferentes partes de los personajes", ha continuado, incidiendo en que algunos de los temas que cantan no reflejan lo que es Arthur, el protagonista, sino lo que Joker "quiere ser" .

"La forma en que abordamos la música en esta película fue muy especial y llena de matices, porque les da a los personajes una forma de expresarse, llevándolos donde las palabras no pueden llegar", ha destacado la intérprete, apuntando por ejemplo que tuvo que desaprender la técnica y la respiración para sacar las canciones de su personaje -la pareja de Joker-. La intérprete de 'Poker face' ha indicado que trabajar con Phoenix ha sido una experiencia "completamente diferente de cualquier otra que haya tenido" con un actor. "Él es increíblemente listo y libre, y entre las cosas que he aprendido está la de no ir a escena con una noción preconcebida de lo que íbamos a hacer", ha defendido.