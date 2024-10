Entrevista a Arde Bogotá: "Como banda hemos tenido que unirnos para tomar una decisión"

Respuesta: Porque es un símbolo de dolor. Pero después de quemarla, quizá caes en que no era necesario, sino que habría que abrazarla. Representa el estrés, connotaciones negativas, la opresión, el resignarse a la vida moderna, el tener que estar sujeto a una oficina en la que todo es artificial… y muchas de las cosas que te van pudriendo por dentro. La Torre Picasso es una metáfora de lo que es antagónico a la libertad. Por eso habría que quemarla, porque habría que buscar la felicidad. Pero no solo está ahí el problema, quizá la solución está en cuidar de la gente que lo está sufriendo. Y que al final sea una cosa que coexista.

P: Me decís que ahora no sufrís la opresión de la Torre Picasso , pero en vuestro principio sí. ¿Qué viaje ha hecho Arde Bogotá desde esa Cartagena incendiada hasta quemar la Torre Picasso?

R: Esta canción se compuso a la vez que el disco de Cowboys de la A3, pero no la incluimos porque no teníamos tiempo para hacer una canción de ocho minutos ni para dedicarle el cariño que necesitaba. Para nosotros no es un tema cualquiera y creemos que el público lo ha sentido así. Se quedó en la recámara y nos pusieron una gira súper larga, pero el tema siempre estuvo sonando en la furgo y en nuestras cabezas. Esas letras, esa música y ese concepto está construido en el momento que estábamos viviendo.

R: Es raro que una canción así se cuele en un top 50 de streaming de Spotify al lado de la música urbana. Obviamente estamos muy contentos, pero me da la esperanza de que la gente debería lanzarse a crear libremente y no cortarse pensando que no tiene cabida en esta sociedad. Sí que la tiene. Hay un rayo de esperanza para las bandas porque es posible que entre en los cánones de hoy en día. Eso es lo que creo que representa la banda, un rayo de esperanza para la gente que le gusta escuchar la música de forma reposada y que no vive en el consumo estresante de que llegue cuanto antes el nuevo tema de streaming.