La trágica historia detrás de la muerte de Heath Ledger, la joven promesa que no sobrevivió al Joker

A finales de los 90 y comienzos de los 2000, el star system de Hollywood comenzó a cambiar con la llegada de nuevas estrellas, diferentes, carismáticas y muy guapas. En esa lista podemos encontrar a Josh Harnett, Devon Sawa o Heath Ledger. No incluimos a Leonardo DiCaprio porque ya llevaba una carrera de diez años por aquel entonces. Y, de todos ellos, el único que ha conseguido alcanzar el estatus de leyenda (además de un Premio Oscar) es el australiano Heath Ledger. Pero también llegó a ser un mito debido a su sorprendente muerte, poco después de terminar de rodar El caballero oscuro, bajo las órdenes de Christopher Nolan. En la película dio vida al Joker, y su interpretación fue tan descarnada, divertida y brutal que consiguió el Oscar póstumo a Mejor Actor Secundario. Merecido, porque robaba cada escena en la que aparecía.

En la cima de su carrera, aunque su relación con la prensa no siempre fuera buena, protagonizó Brokeback Mountain. Un papel que, por cierto, ya habían rechazado grandes actores como el propio Leonardo DiCaprio o Brad Pitt. Gracias a la película de Ang Lee y al personaje de Enis del Mar, consiguió el pleno reconocimiento de la crítica y su primera nominación a los Oscar. Un hito en su carrera que llegó tras estrenar cuatro películas el mismo año.

Pero el actor australiano, que mantenía una relación con Michelle Williams, arrastraba más problemas allá de su mala relación con la prensa. Porque según admitió tanto su mujer como muchas personas que le conocieron, tenía graves problemas de insomnio. " La semana pasada dormí una media de dos horas por noche" , contó al New York Times el actor, hablando del rodaje de El caballero oscuro. "No podía parar de pensar. Mi cuerpo estaba exhausto y mi mente seguía funcionando". Esta dificultad para desconectar la mente y conciliar el sueño le hicieron depender de pastillas para poder descansar, lo que provocó una dependencia que finalmente acabaría con su vida en 2008.

El actor estuvo varias semanas viviendo solo en un hotel, tiempo en el que redactó un diario sobre su experiencia como el villano de Batman, con recortes y frases de Sid Vicious o Alex DeLarge, protagonista de La naranja mecánica. Todo para prepararse para el personaje. Pero sus amigos iban más allá, como pudimos descubrir en el documental Too Young to die. En él, una de sus personas más cercanas avisaba de cómo funcionaba la cabeza del actor. "Heath siempre hablaba de las cosas que tenía que hacer porque sabía que no estaría aquí mucho tiempo".