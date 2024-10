Justin Timberlake, obligado a cancelar su último concierto por un problema de salud: el comunicado

Justin Timberlake se ha visto obligado a cancelar su último concierto minutos antes de su inicio. El cantante anunció este pasado martes 8 de octubre que no subiría al escenario del Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, apenas una hora antes del comienzo del espectáculo. El show estaba programado para las 19:00 -hora local- y publicó la noticia a través de su perfil de Instagram minutos antes de las 18:00 horas.

"Lamento mucho posponer el espectáculo de esta noche", ha asegurado en el comunicado emitido en las redes sociales. Timberlake ha explicado que tiene " una lesión que me impide actuar ".

"Estoy muy decepcionado de no poder verlos a todos, pero estoy trabajando para reprogramarlo lo antes posible . Prometo compensarlos y brindarles el espectáculo que se merecen. Gracias, chicos, por comprender. Aprecio siempre su apoyo", ha concluido el mensaje.

Aunque el artista ha prometido compensar a sus fans, por el momento no ha anunciado una nueva fecha. Tampoco ha desvelado los detalles de su lesión ni cómo se produjo. Asimismo, está en duda si actuará en su próximo concierto programado en Filadelfia para este viernes 11 de octubre.

El intérprete de Mirrors se declaró no culpable en una primera fase del proceso, pero cambió de postura debido a que admitir los hechos le suponía una reducción de la pena original, que era de un año de cárcel más una multa de 2.500 dólares .

"Aunque hayan bebido una vez, no se pongan al volante de un coche. Hay tantas alternativas. Llamen a un amigo, tomen un Uber. Hay muchas aplicaciones de viajes. Espero que quienquiera que me vea, pueda aprender de un error que, ciertamente, he cometido", explicó entonces a la prensa a su salida de la corte.