Entrevista a Niña Polaca: "Somos una pandilla de amigos haciendo música, y eso debe prevalecer"

Hablamos con el grupo de música Niña Polaca, quienes se consagraron el fin de semana pasado haciendo tres soldouts en La Riviera seguidos

Su cantante, Surma, nos cuenta cómo ha sido su evolución desde que empezaron hasta el día de hoy

Un éxito que liga a la idea de que han mantenido la misma filosofía: ser una banda de amigos haciendo música lo mejor que saben

Niña Polaca se ha convertido en menos de seis años en uno de los referentes patrios del pop-rock actual. Gracias a sus letras que alegran los días malos y a ritmos que vuelven a cualquiera travieso, son pocos ya los que quedan por acercarse a su música.

Aprovechando que han llenado tres días consecutivos La Riviera, hemos hablado con Surma, su cantante, guitarra y compositor, sobre la evolución del grupo y cuál ha sido la clave para llegar en tan poco tiempo hasta aquí.

Pregunta: ¿Qué tal la resaca después de los conciertos de La Riviera?

Respuesta: Yo me puse malísimo, estuve dos días en cama y ahora pasando la resaca emocional. Pero sobre todo muy contentos.

P: ¿Cómo ha sido ese viaje de componer una canción que cuenta cómo el protagonista está en la sala a tocar en ella tres días consecutivos?

R: Ha sido muy loco. La primera vez que tocamos en La Riviera ya lo hablé con Beto, con quien fundé el grupo, y nos parecía muy loco. Imagina ahora tres días consecutivos cómo lo hemos vivido. Nos preguntamos cómo lo hemos hecho para acabar así y qué ha podido pasar. Estamos muy contentos y agradecidos con todo.

P: ¿Qué crees que os ha hecho dar ese paso en tan poco tiempo?

R: Creo que la clave es que hemos mantenido nuestra forma de funcionar, aun habiendo cambiado de integrantes. La filosofía siempre ha sido la misma: un grupo de amigos intentado hacerlo lo mejor posible con lo que tenemos en el momento. Como hemos crecido, ahora contamos con más recursos y podemos ir haciendo cosas más chulas. Pero intentando que no se pierda la esencia de que simplemente somos una pandilla de amigos haciendo música, que es lo que tiene prevalecer. Si mantenemos eso, el resto creo que debería ir bien.

P: ¿Eso que comentas de contar con más recursos es lo que os ha permitido pasar de ese pop más sucio, más garage, al actual?

R: El primer EP lo grabamos con tres micros súper guarros, en un local de ensayos y no pasó casi ni a mezcla. Ahora, cuando hemos tenido acceso a productores, a estudios, a comprar más cacharros, a tocar y cantar mejor, seguimos con la misma filosofía, pero con más recursos. No hay mucho más. Nunca nos hemos sentado a decir que queremos sonar de una forma u otra, lo único que hemos intentado es adaptar cada canción a lo que pide. Simplemente intentamos tocar lo mejor que sabemos con lo que tenemos.

P: Lo que sí que ha vivido un cambio son las letras. Antes eran más contestatarias y ahora hablan más del amor.

R: Las letras son un poco hijas de mi evolución personal; intento crearlas según lo que me pasa en cada momento. Cuando pensábamos en qué canciones meter para los conciertos de La Riviera, en los que teníamos más tiempo para introducir antiguas, escuchaba temas como Mañaca y no me reconocía en ellas. Al final era un chaval de 20 años cabreado con el mundo. Son un reflejo de mi vida. El disco anterior cayó que yo estaba viviendo un desamor y súper triste y las del nuevo que estamos creando son más contestatarias, pero con un discurso más maduro. Ahora estoy cabreado porque no tengo una casa ni acceso a ella. No me escondo, traslado lo que me va pasando de la mejor manera que sé.

P: ¿Sin Madrid, a las que dedicáis varias canciones, no se podría entender Niña Polaca?

R: Yo creo que sí, porque si no fuera Madrid, hablaría de otra ciudad. Al final lo que intento es escribir de lo que me pasa. No sé hacerlo de otra forma. Como por suerte o por desgracia llevo aquí metido diez años, hablo de Madrid porque es mi campo de recreo. No es que sea una cosa especial, sino que las cosas que me han pasado han sido aquí. Es donde me siento cómodo.

P: Niña Polaca es un grupo más terrenal, hay muy poco marketing detrás. ¿No?

R: Odio todo eso y la peña que se tira el rollo me cae fatal. Yo empecé a escribir canciones por necesidad, por sacar las cosas que me pasaban y contar mi historia. Ahora que hemos crecido sí, pero antes no me movía con artistas. Soy un chaval bastante normal, igual que todos los del grupo. Estamos todavía flipados con cómo han surgido las cosas. Evidentemente una vez que te metes en la rueda intentas que la cosa crezca, pero llevándolo de la manera más normal posible.

P: ¿Qué toca ahora después de llenar tres veces La Riviera?

R: Ahora estamos componiendo y la idea es intentar hacer un disco mejor que el anterior. Y luego hasta donde la gente nos quiera llevar.

