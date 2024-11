La Fiscalía argentina imputa a tres personas por la muerte de Liam Payne en Buenos Aires

La Fiscalía argentina ha confirmado que tres personas han sido acusadas de suministrar drogas a Liam Payne , el exintegrante de One Direction, antes de su muerte el pasado 16 de octubre , cuando se precipitó desde un tercer piso en el hotel CasaSur de Palermo , en Buenos Aires. Un trabajador del hotel, un presunto traficante de drogas y un amigo del propio artista son los imputados por la muerte del artista. Todos ellos están acusados de suministrarle narcóticos antes de la caída fatal .

La primera persona imputada es un amigo empresario de Liam Payne, que habría manifestado ser su agente en Argentina, a pesar de no serlo. Varios medios recogen que el amigo no le había dicho a la familia de Payne que tenía problemas con las drogas. Según 'La Nación', los investigadores intentaron llamar al amigo el día de su muerte, pero no apareció. Al día siguiente, sí habló con la policía a través de un abogado. Según la Fiscalía, las autoridades revisaron 800 horas de filmación y decenas de entrevistas para presentar los cargos. Las autoridades también registraron nueve lugares e incautaron nueve teléfonos móviles, tres ordenadores, dos discos duros y un frasco de marihuana.