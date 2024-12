Todo aquel que haya leído 'Cien años de soledad' (una o más veces) sabrá lo ambicioso que es el proyecto de trasladar la novela a la pantalla. No sólo por el hecho de que Gabriel García Márquez la escribió con la firme intención de que nunca fuera adaptada al cine (lo que ya es de por sí una sentencia), sino porque las imágenes fantásticas que le dan continuidad a esta narrativa son tan potentes que resultan casi imposibles de materializar. ¿Cómo representar en el mundo real metáforas como la peste del insomnio, la lluvia perpetua o el ciempiés gigante con las que Gabo secuestró la imaginación de sus lectores? Es la gran pregunta a la que han tenido que enfrentarse sus directores, Laura Mora y Álex García, para adaptar esta obra maestra a su proyecto de streaming.

Al contrario que otras películas que, intencionadamente, se escribieron para que fueran rodadas cuando los avances de la tecnología así lo permitieran (como los primeros episodios de Star Wars de George Lucas), para traer al plano físico todo el realismo mágico ingeniado por Márquez para contar la historia de los Buendía, sólo ha hecho falta una condición indispensable: que la ficción estuviera hecha integralmente por y para los colombianos . Sólo Colombia podía albergar el rodaje de una novela que significa tanto para su tierra, no sólo por el hecho de que el autor fuera un compatriota, sino porque éste convirtió su país en el lugar más mágico de toda Latinoamérica.

Ese sentimiento común hizo que los más de 1000 participantes del rodaje de la serie - desde el primer director hasta el último técnico - se unieran en su admiración por el también autor de El amor en tiempos del cólera. Así lo sintió uno de los actores, el cantante (y ahora también actor) Ruggero Pasquarelli , cuando acudió a su primer día de trabajo: "Entendía la magnitud del proyecto en el que había entrado cuando entré en el set de rodaje por primera vez. El equipo entero tenía una cara de emoción que me dije a mí mismo: 'Ey, estás en el rodaje de 'Cien años de soledad'. Y me sentí muy afortunado de participar en una serie tan importante", ha dicho en una entrevista exclusiva con Informativos Telecinco web.

A este italiano afincado en Argentina, el papel de Pietro Crespi - el músico que llega a Macondo con una pianola mágica y roba el corazón de Amaranta y Rebeca - le llegó por casualidad: "La tía del batería de mi banda se enteró de que andaban buscando a un italiano para actuar en la serie y ella dijo que su sobrino estaba en un grupo con un chico así. Me hicieron el casting por zoom y a los dos días ya estaba viajando a Colombia, tiñiendo mi pelo de rubio y dejándome el bigote más largo que he tenido nunca", ha explicado.

A partir de ese momento, empezaba uno de los grandes retos de su vida, pues no es baladí dar vida al hombre que puso una de las mujeres Buendía a comer tierra por culpa del desamor. Sin embargo, el hecho de que actor y personaje fueran "italianos, músicos y enamoradizos" le puso las cosas más fáciles. También la increíble y realista construcción del pueblo que el equipo de la serie hizo para el rodaje y gracias a la cual aquel lugar que sólo vivía en la imaginación de los lectores del libro ahora existe de verdad, en medio de la selva colombiana. "Lo construyeron en sus distintas etapas: su creación, la Guerra Civil... y tiene casas de verdad, una iglesia de verdad, hicieron una enorme inversión y se nota el amor y el respeto que todo el equipo tiene por García Márquez en todos y cada uno de los detalles. Yo no llegué y pisé el set, yo pisé Macondo", ha concluido el actor.

Al tiempo que se estrena la serie de ficción (y con la intención de que su nombre resuene por cada rincón), Ruggero Pasquarelli también acaba de sacar su nuevo single, 'No me gusta'. Esta canción es la expresión de "algunas cosas desagradables" que ha tenido que encontrarse a lo largo de su carrera musical, como las "falsas sonrisas" o la "gente que no desea lo bueno para ti". También es una llamada de atención sobre la falta de personalización que estás tomando las relaciones que se establecen a través de las redes sociales y cuya sensación de desarraigo coincide, de algún modo, con la soledad irremediable y fatalista a la que, generación tras generación, se enfrentan los miembros de la familia Buendía.