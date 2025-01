"Si no lo hubiéramos hecho, si nos hubiéramos dejado llevar por los miedos neuróticos de la cancelación, habría confirmado la existencia de la dictadura del pensamiento único . (...) Si no lo hacía, estaría estrechando los márgenes de la conversación", prosigue.

Porque esta 'road movie' plagada de temas rock e 'indie pop' no va de drogas. Las ceremonias no sólo abordan la inmersión en los mundos alternativos a los que llevan las plantas alucinógenas.

Hay mucho más, exclama Alonso. " Son ceremonias rituales de respeto , nunca con ánimo recreativo. Estamos ahí con una finalidad de conocimiento, de conexión", arguye antes de proclamar: " No quiero caer ni un poco en decirle a un chico 'vete a meterte una ayahuasca y verás qué guay'. No procede. Buscamos vías meditativas para desmontarnos".

"A mí me ha hecho muy bien, pero hay que tener cuidado. Esto está en los márgenes. Yo no me iría con un tipo que viene y me pide ir en su Fórmula 1. Es importante la preparación y el magisterio del especialista. Y todos hemos vivido experiencias con las drogas, además. Todos. La gente se pone ciega con drogas oficiales mientras exige a su hijo que no lo haga", ahonda.