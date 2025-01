En una conversación con el personaje de Elmo, Andrew Garfield le explica cómo ve él el duelo tras la pérdida de un ser querido . “Estoy pensando en mi mamá hoy. Falleció hace poco y simplemente la extraño mucho”, comienza diciéndole a Elmo. El muppet rojo le ofrece sus condolencias, pero Andrew rápidamente le explica que no es necesario. “ Está bien, no tienes por qué disculparte. De hecho, es bueno extrañar a las personas. Esa tristeza es como un regalo . Es una cosa bonita de sentir, de alguna manera, porque extrañar a las personas significa que de verdad las quisiste”, explica el actor con asombrosa naturalidad. “Cuando echo de menos a mi mamá, recuerdo todos los mimos que solía recibir de ella, todos los abrazos que me daba. Y de una forma rara, el extrañarla hace que me sienta cerca de ella”.

Esta primera semana de enero ha estrenado la película ‘Vivir el momento’ junto a Florence Pugh. Una historia que habla precisamente sobre el duelo, la pérdida y cómo lidiar con algo que sabes a ciencia cierta que va a llegar a su final. El actor ha confesado que rodar esta película le ayudó a procesar el duelo de manera diferente, y a entenderlo. "Hay tantos momentos, por supuesto, en los últimos cinco años, en los que he dicho: 'Bueno, ella no debería haber muerto. Mi madre no debería haber muerto tan joven, y no debería haber muerto sufriendo, y no debería, no debería, no debería, no debería.' Es tan arrogante por mi parte. Es tan egoísta por mi parte cuando estoy en esos momentos. Y es humano. No me estoy avergonzando por ello. Es una respuesta humana, porque no tiene sentido, se siente injusto, se siente injusto.”, explicó para The Hollywood Reporter. “En mi proceso de duelo, uno de los momentos más curativos, reconfortantes y tranquilizadores que he tenido es darme cuenta de que esto ha sido así desde tiempos inmemoriales.”