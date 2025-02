"He llamado a gente cercana de la pareja ( que se mostraba muy enamorada hace tan solo unos días a través de sus redes sociales ) y te puedo confirmar que hay una ruptura. Me cuentan que la pareja está tocada a raíz del traslado a Sevilla cuando dejan Bilbao porque Luitingo tiene más más ocio, más contacto con amigos, más salidas... y Jessica se siente más de lado en lo que era en comparación con Bilbao", son las palabras de la colaboradora al respecto, que también quiere dejar claro que hay una puerta abierta a la reconciliación .

Siempre que tiene lugar una ruptura se especula sobre la existencia de terceras personas que hayan podido provocar un distanciamiento y, sobre esto, Amor Romeira también se ha pronunciado: "No es que haya posibles terceras personas porque no quiero decir eso porque sabéis que me encanta ser rigurosa. Yo, cuando digo una cosa, es verdad, entonces no puedo decir eso si no sé si es verdad".