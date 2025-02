José María Almoguera se presenta como una persona correcta, pero su comportamiento en la casa revela que su corrección es solo una fachada

Miguel Frigenti se despidió de la casa con clase y estilo, dirigiéndose a todos con cariño, incluso a aquellos con quienes tuvo conflictos

Todos los programas de GH Dúo en Telecinco a la carta

Hoy comienzo los daguerrotipos de este GH Dúo. Empezaré por los que menos me sugieren y ocuparán un espacio menor, para seguir por los de mayor enjundia. Por desgracia, no podré hacer este perfil bajo mi prisma personal de un concursante tan extraordinario como Miguel Frigenti. Una auténtica lástima. José María Almoguera abre esta serie, pero antes de esto algunas cosas del fin de semana y el debate de anoche. Un debate en el que los posicionamientos eran uno de sus contenidos más atractivos y, como cabía esperar, todos fueron contra Alex Ghita.

Pretender que las cosas aprendidas sobre Gran Hermano funcionan ante cualquier escenario es uno de los grandes errores con que me encuentro casi a diario. Por ejemplo, toda la casa contra un concursante lo victimiza y hace que la audiencia simpatice por este al sentir cierta compasión. Esto no funciona con Alex porque ha gozado de demasiadas oportunidades por parte de sus compañeros y las desaprovechó todas. Su delirante concurso impide que sea visto como una víctima por el simple hecho de que todos sus compañeros estén deseando que sea el último expulsado por las votaciones en negativo.

Alex Ghita fue dando palos de ciego durante su primera fase en el concurso y lo mismo ha hecho en esta segunda oportunidad. No se solo lo de Maica Benedicto, aunque resulta representativo de su forma de operar. Intentó cortejarla vendiéndole un falso enamoramiento. Mientras esperaba que funcionara su maniobra Maica era la mejor, consideraba explicables sus caídas y hasta era la persona más natural de la casa. Como ella no se dejó engatusar ahora la ataca con lo de las caídas y hasta llega a ponerla de tontita diciendo cosas como eso de “tu no pillas ni el tren”, por mucho que luego lo explicara de otro modo.

Nadie cree ya a Alex y eso se traduce en el rechazo unánime por parte de todos sus compañeros. El escenario no tiene nada que ver con el de aquellos concursantes injustamente marginados por la mayoría, ya fuera por verlo un duro competidor como por envidia o lo que fuera. Por eso no deben preocuparse por posicionarse todos en su contra. Otra es lo de darle la mayoría de los premios. No me parece algo de especial trascendencia, pero es cierto que puede hinchar un poco su ego creyéndose protagonista de esta recta final del concurso. Solo por eso sería recomendable que pasaran de él y no le dieran más premios que al resto, toda vez que no son premios muy positivos la mayoría. Lo sean o no, es mejor no convertirlo en imprescindible ahora que está a punto de marcharse, presuntamente.

Dejen de pedir a Óscar Landa lo que no puede dar

Me cansa que sigan pidiendo a Óscar Landa cosas que no es capaz de dar. El jueves defendió a Maica Benedicto con sordina, a media voz y sin ponerle mucha gana. Es más de lo que ha hecho otras veces, a pesar de lo cual le vienen a pedir más definición. En esta ocasión no es la propia Maica, que le dio un abrazo diciendo que no pasaba nada y no le diera más vueltas. Sin embargo, vinieron las exigencias del otro lado. Es decir, de parte de personas que no han pertenecido a su círculo íntimo durante toda la edición. Digo más, han sido sus rivales. Sergio Aguilera y José María Almoguera intentaron junto a Marieta que Óscar se enemistara con Frigenti. ¿Por qué no voy a pensar yo ahora que pretenden lo mismo con Maica?

Cuando Sergio y José María insisten a Óscar que debía defender con uñas y dientes a Maica no sé si tienen buenas intenciones o las de costumbre. En todo caso, me parece una exigencia exagerada. Cada uno es como es, y si a Óscar no le sale veo inconveniente que intenten forzarle. Además, Maica se sabe defender bien sola y que otra persona interceda a veces no ayuda mucho y puede ser visto como una falta de confianza en su amiga. Hay muchas cosas que se le pueden reprochar a Óscar antes que esta. Por otra parte, igual lo más inteligente hubiera sido en este caso hacer oídos sordos y que Alex diga misa en latín, si lo desea.

Sergio Aguilera no solo se atreve a dar consejos a Óscar Landa, también a poner las notas a un compañero, como si fuera su profesor. Lo triste es que lo califique como persona. Y es que las personas no somos caballos. Un caballo compite por quien llegar antes que los demás. Las personas no nos disputamos una buena nota por nuestro comportamiento. Digamos que las cosas no funcionan así. Decía Sergio sobre Alex: “Yo no quiero verlo mal y me da pena el chiquillo, pero quien siembra recoge”. Hasta aquí bien, aunque se deje los vientos y las tempestades. Luego añade que Alex tendría que haberse disculpado con Frigenti y explica que el colaborador: “es un diez como jugador y un ocho como persona”. A saber quién le ha dado el carnet que le da derecho a convertirse en tasador de seres humanos.

Miguel Frigenti se despidió de la casa y demostró tener más clase y estilo que otros. Sin ir más lejos, más clase que María Sánchez, a la que ayer tenía enfrente en plató. Tanto ella como Dani Santos parecían muy nerviosos y deseosos de decirle cuatro cosas a Miguel, pero no fueron capaces de armar ni media idea entre ambos. ¿Qué hizo bien el último expulsado hasta el momento? Pues dirigirse a todos con cariño, deseándoles lo mejor. No hizo excepción, aunque sus palabras más amables estuvieron dirigidas a su grupo: Maica, Óscar y Romina. Pero también tenía reservado un buen mensaje para Marieta, Sergio y José María. Lo que pasa en la casa se queda en la casa. Como debe ser.

Daguerrotipo de José María Almoguera

José María Almoguera ha querido presentarse como una persona correcta, enemigo de la polémica y que prioriza las buenas formas. Es por esto que promulgó mantener la compostura en las discusiones, censurando que Miguel Frigenti elevase ligeramente el tono de voz. Esto no deja de ser un peligro porque cada uno tiene un tono distinto y nadie es quien para mandar sobre el volumen del prójimo. En todo caso, con el tiempo hemos descubierto que lo de José María era tan solo una fachada, la manera que prefirió ser visto. Pero en esta experiencia es muy difícil mantener una mentira. Como dijo Abraham Lincoln: “Puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo”.

Debo entender que José María no es tan respetuoso con las buenas formas cuando amenaza con escupir en los platos o cuenta que ha lamido su trozo de pan por si alguien se atreve a cogerlo. Tampoco lo ha demostrado con su peculiar manera de entender el juego. Dice que aprende bien aunque le cueste un poco, por eso empezó a jugar más bien tarde. Lo curioso es que no se enganchó a este juego planteando imaginativas soluciones para protegerse él y proteger a los suyos a la hora de nominar. Muy al contrario, su manera de jugar fue intentando separar a sus rivales, cuestionando la lealtad entre Óscar Landa y Miguel Frigenti. Eligió un juego lícito, pero no el más correcto. Otro motivo para estar convencido que su corrección es pura fachada.

Su carpeta con María, la jerezana, no se puede decir que haya sido una historia de amor pasional o deseo irrefrenable. Muy al contrario, ha sido una de las parejas más sosas y desangeladas que se han visto en la casa de Guadalix. A consecuencia de ello, no le valió a María Sánchez para mantenerse en el concurso. Aun así, este es el único episodio destacable de este concursante. José María ha sido un concursante reservado, cuyo objetivo era limpiar un poco su imagen y, sobre todo, mantenerse el mayor tiempo posible en la casa para así ingresar más dinero. Espero que le haya compensado económicamente, porque ha pasado sin pena ni gloria por el concurso.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así anoche, antes de salvarse Marieta: 56 %, 23 % y 21 %. Llama la atención la escasísima diferencia entre los votos para expulsar que tenía Marieta y el porcentaje que posiblemente corresponda a Romina Malaspina. No sé si esto será igual en las votaciones en positivo, pero si es así hemos sobrevalorado a Marieta como rival de cara a llevarse el premio final.