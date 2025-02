Unas informaciones que, según Luitingo, se alejan de la realidad. "Referente a los comentarios tan inciertos que Amor Romeira ha dicho sobre mí y la relación, decir que desde el 22 de diciembre de 2023 hasta hace unos días jamás nos hemos separado ni abandonado. Ni para lo bueno ni para lo malo. Así que, Amor, creía que teníamos una relación bonita y de amistad, pero has demostrado que no", ha expresado el que fuera finalista de 'GH VIP', que ha señalado que la colaboradora ha estado llamándole por teléfono y escribiéndole y que "al no conseguir nada, has querido manchar mi imagen mintiendo".