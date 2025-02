La creadora de contenido y participante de la octava edición de 'LIDLT' estaba muy nerviosa por la transformación física a la que iba a someterse en el rostro. A pesar de las ganas que tenía de que llegase este momento, lo cierto es que no ha podido ocultar todos sus miedos: “Espero que no duela, me da un poco de pánico”. Sthefany, que ha reaccionado a las duras críticas que ha recibido sobre su físico, explica el motivo por el que ha querido revertir el aspecto de su rostro.