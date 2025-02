Concursante que se mostraba tremendamente agradecida con la noticia : "Muchísimas gracias a todos, esto me motiva un montón". La que se acordaba de su familia, sus seguidores y a los espectadores del reality: "Gracias a todos los que quieren que esté aquí". Lo que no sabe Marieta es que al ser salvada, "es finalista de 'GH DÚO", como bien explicaba Ion Aramendi.

Suso Álvarez, desde el plató no podía contener la emoción ante la salvación de Marieta y decía unas bonitas palabras: "Me alegro de que le haya pasado a ella que si me hubiera salvado yo en algún reality. Ella se lo merece porque es buena persona, tiene buenos valores, su familia le ha criado con mucho amor, se lo merece. Me alegro mucho más por ella".