Puede parecer increíble, pero Beatles y Rolling Stones nunca habían coincidido en nominaciones a los Grammy. Entre ambos sumaban 38 nominaciones y 13 victorias, pero no ha sido hasta la 67ª edición que las dos bandas más icónicas e influentes de la historia de la música han logrado alzarse con un gramófono en la misma gala. 28 años después de la última vez que estuvieron en una lista de nominados, los 'fab four' se han hecho con el premio a la mejor interpretación de rock por 'Now and Then', el tema lanzado en 2023 partiendo de una demo inacabada grabada por John Lennon antes de su muerte.