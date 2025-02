"Aquellos días en la fascinante Venecia me dejaron mareada por un tiempo. Entre belleza y belleza, proyectaron nuestra película. Fue aplaudida a rabiar. Creo que el comienzo de la apertura hacia lo desconocido empezó allí para Pedro. Me pregunto si estas palabras, que tapan tantas otras, serán capaces de reproducir lo que vivimos. Estoy segura que no. Hay tanto que no cuento. Por pudor. Por cuidado y porque estamos en Argentina en 2025", rememora la intérprete.