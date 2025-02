Daniel Summers dio su primer recital en solitario en la sala madrileña 'Búho Real', ante la atenta mirada de su padre

"Lo más importante, ilusión, esfuerzo, trabajo y no rendirse nunca. Ese es el truco. No desfallecer nunca", aconseja el líder de Hombres G

Hombres G llaman a todos sus colegas jóvenes para su nuevo disco: "¿Por qué no ser amigos?"

No hay nada que haga sentir más orgulloso a un padre que ver a su hijo abriéndose camino. Es el caso de David Summers, cantante y bajista de Hombres G, que ve cómo su vástago Daniel, de 24 años, ha decidido seguir sus pasos, y de momento ha empezado con buen pie. La sala madrileña 'Búho Real' acogió el primer recital del joven, que padece autismo, presentando sus propios temas en compañía de su amigo y compañero Álvaro de Juana. Como no podía ser de otra forma, su padre estaba entre los asistentes.

El concierto fue todo un éxito. "Me lo he pasado de maravilla. Muchísimas gracias a todos por venir. Espero veros muy pronto. Estoy supercontento y emocionado. Os quiero, nos vemos pronto en los escenarios. Por muchos conciertos más y siempre al servicio de la buena música", escribía en sus redes sociales Daniel Summers, que todavía no ha publicado su primer álbum pero ya lo tiene en mente. "Tenemos pensado grabar una buena maqueta en casa de mi padre, producida por él y por Nigel Walker", decía hace poco en 'La razón'.

El cantante de 'Sufre mamón' corroboraba al término del show de su hijo que le apoyará en todo lo que proponga. "Quiere dedicarse a la música, ¿no? Por supuesto. Él es un gran pintor también, ¿eh?. Pinta muy bien. El arte le encanta. Pero ahora tiene un proyecto con su amigo Álvaro, que están haciendo canciones originales, nuevas, muy bonitas, y claro que le voy a ayudar en lo que pueda", aseguraba en declaraciones recogidas por Europa Press.

Siguiendo los pasos del padre

De los dos hijos mellizos que David Summers tuvo en su matrimonio con Marta Madruga, con quien estuvo casado 26 años, es Daniel quien ha decidido seguir sus pasos. Lucía ha enfocado su carrera al mundo de los animales estudiando veterinaria en la Universidad Europea de Madrid, pero él se ha volcado en la producción musical y lleva años tocando y componiendo su propio material.

Es habitual verle tocar y cantar con su padre, como hizo junto al resto de Hombres G en la boda de David con Christine Cambeiro en julio del año pasado. Y además le ayuda a grabar sus nuevos temas. "Yo le tengo al lado siempre en casa, me ayuda muchísimo. Estoy grabando y maquetando canciones ahora y me ayuda muchísimo. Me lleva toda la mesa de sonido, me graba guitarras, me graba baterías... es una maravilla, y además para él es la felicidad más grande del mundo, estar con papá haciendo música, ¿no?", explica el cantante.

"Que los jóvenes se atrevan con todo"

El líder de los Hombres G reconoce que Daniel no ha elegido una carrera fácil, pero sí le ha dado un valioso consejo: "Que persiga sus sueños y no tenga miedo a nada nunca, que es lo más importante de la vida. Yo aconsejo a mi hijo, y a todos los jóvenes, no tener miedo a nada y atreverse a todo (...) Yo lo hice así y me ha ido muy bien en la vida. Nunca tuve miedo de enfrentarme a una carrera como esta, que sí, efectivamente, es efímera e incierta a veces, pero bueno, hay casos como el mío, por ejemplo, que duran 42 años", subraya.